Monago, PP:  Vara tiene tiempo para la televisión pero no para comparecer en la Asamblea

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha señalado que Guillermo Fernández Vara tiene tiempo para hablar por la televisión autonómica, como hizo la noche de ayer, pero no para comparecer en el parlamento, que es el “templo de la palabra y el terreno de juego” donde los representantes de los extremeños tienen que hablar y debatir. Asimismo, ha recordado que desde el inicio de la pandemia Vara no ha pasado por la Asamblea.

Monago ha recordado que Vara dijo que iba a gobernar como si no tuviera mayoría absoluta, pero se ha visto en qué consiste su mayoría absoluta, y es “secuestrar la palabra en el parlamento”. Así, el líder ‘popular’ ha subrayado que Vara no compareció ni siquiera el día de la Diputación Permanente, y los extremeños tienen derecho a que sus representantes “puedan debatir y proponer iniciativas” como sí han hecho los presidentes de otras regiones en sus cámaras.

Además, el presidente del PP de Extremadura ha recalcado que Vara dijo ayer que los hospitales contaban con medios y la realidad es que “ni han contado con medios, ni tienen medios en la actualidad”. Monago se ha referido a la imposibilidad de comprar material, que Vara achacó ayer a que China estaba respondiendo a su propia crisis por el Covid-19, algo que el presidente del PP ha negado que sea verdad. La Junta no ha comprado “ni antes ni ahora” y no puede aportar facturas de elementos necesarios para frenar la pandemia, ha añadido.

Para Monago, el gobierno de la Junta ha mandado a los sanitarios a trabajar “a pecho descubierto” y eso no lo dijo ayer Vara en el canal autonómico y tendría que haberlo dicho, porque mientras la pandemia avanzaba por España en Extremadura hemos sido “la región del mundo donde más se han contagiado los sanitarios”, así, el 25% de los positivos es personal sanitario y en algunas áreas llega hasta el 50%.

El líder del PP ha echado en falta que Vara hiciera algo de autocrítica, “aunque fuera pequeña, pero no la hubo”. Así, ha aseverado que difícilmente podemos acometer el futuro con éxito en esta materia si el presidente de la Junta no admite que se han hecho las cosas “medianamente mal, por ser generosos” en el término. Para Monago hay que estar juntos contra el coronavirus, pero una cosa es estar “juntitos y otra cosa es estar calladitos”, y así el PP no va a estar ante la falta de previsión y de planificación.

Además, ha subrayado que hace dos días había 1.000 personas contagiadas y ahora hay en Extremadura 1.400, es decir, un incremento del 40% de los contagios, por lo que “no estamos llegando al final de la curva, sino cogiendo la vertical con mucha velocidad”. Monago ha hecho hincapié en que Extremadura sigue sin tener medios adecuados en los hospitales, en las residencias de mayores, en los centros de menores, en las ambulancias y tampoco cuentan con ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Mientras ayer Vara hacía una entrevista había sanitarios que estaban atendiendo a enfermos con mascarillas fabricadas artesanalmente, había sanitarios que estaban trabajando con batas hechas con bolsas de basura, y también había personas con soportes hechos con impresoras 3D que no estaban homologadas como exige el “todavía consejero Vergeles”, pero que están dando un resultado para poder trabajar, dado que no tienen medios, ha afirmado José Antonio Monago.