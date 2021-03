Monago subraya que los autónomos están sufriendo mucho y son los que dan vida a nuestros pueblos

Comparte en redes sociales













El presidente del PP de Extremadura. José Antonio Monago, ha subrayado que los autónomos extremeños “están sufriendo mucho” y son realmente ellos los que dan vida a nuestros pueblos. Asimismo, Monago los ha considerado “parte de nuestra identidad, son gente trabajadora”. Para el líder del PP extremeños, son los autónomos los que dan sentido a eso que se conoce como la España vaciada, y lo hacen con sus proyectos de familia y sus proyectos de vida para ayudar a crecer a Extremadura.

Monago se ha referido también a otro colectivo que lo está “pasando muy mal”: el turismo y la hostelería. En este sentido, ha recordado que son los mismos que “tantas alegrías” nos dieron antes de la pandemia. Un sector que cuenta con 13.500 establecimientos en nuestra región y que genera 26.000 empleos, y que hace poco más de un año nos “regalaron dos millones de visitantes” que regaron las cajas registradoras de muchas actividades y que ahora “están en horas bajas” por la pandemia, pero también por los vaivenes del Gobierno regional.

José Antonio Monago ha reiterado que el PP extremeño ha propuestos ayudas, en concreto dos medidas esenciales en la Asamblea, “que es nuestro terreno de juego”. Se trataba de un plan de rescate para “estos héroes que son los autónomos y las pymes”, y una rebaja fiscal. Pero en ambos casos, ha señalado, la mayoría del PSOE ha hecho que cayeran en saco roto. Además, ha apuntado que mientras en otras CCAA como en Madrid estos profesionales podían trabajar, “aquí se cerró a cal y canto la actividad”, por lo que cuando algunos hablan del milagro extremeño “yo les recomendaría que fueran al oftalmólogo”.

“Vamos a seguir arrimando el hombro, como siempre hemos hecho desde el PP”, ha aseverado el presidente Monago, que ha garantizado que los ‘populares’ seguirán proponiendo soluciones y alternativas, aunque “una y otra vez nos las voten en contra”. El líder del PP ha insistido en que la región “no tiene grandes industrias” ni muchas grandes empresas, y que la realidad del paisaje empresarial extremeño son autónomos, son las pymes, son agricultores y ganaderos, algunos de ellos “en caravana ahora hacia Madrid” en reivindicación de precios justos, y de una serie de derechos que tienen que ser mejorados.

José Antonio Monago ha afirmado que es un motivo de satisfacción contar con la ayuda inestimable del secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, en ese afán y ese empeño que tenemos por recuperar el Gobierno de la comunidad autónoma y también el Gobierno de España. Asimismo, ha agradecido el apoyo que están teniendo los ‘populares’ de Extremadura por parte de la dirección nacional; algo que se ha visto reflejado en las visitas del vicesecretario general Antonio González Terol, el Vicesecretario Nacional de Participación, Jaime de Olano y, el fin de semana, con la visita del presidente Pablo Casado.

Por su parte, el secretario general del PP, Teodoro García Egea ha defendido a aquellos profesionales que crean empleo y sostienen la economía “a pesar de la poca ayuda” que reciben de las diputaciones, del Gobierno de la Junta o del Gobierno central. García Egea ha apuntado que uno de cada dos jóvenes en Extremadura “quiere trabajar y no puede”, y, que, además, hay 80.000 autónomos a los que no se les ha prestado ni una ayuda. En este sentido, el secretario general del PP ha asegurado que los autónomos precisamente lo que necesitan es que les lleguen las ayudas y que no les cobren impuestos si no tienen ingresos.