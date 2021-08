Monticlown despliega en Montijo sus once espectáculos en tres escenarios del 30 de agosto al 19 de septiembre

Comparte en redes sociales













El Festival Internacional de Payasos y Circo, que se celebra en la localidad pacense, alcanza la tercera edición con la presencia de compañías de nueve comunidades autónomas

La muestra contará con el estreno absoluto de Loop, de la compañía Circ About it, de Castilla y León, y con Al otro lado, de Zanguango Teatro, Premio Max al mejor espectáculo de calle en 2020

Dos talleres, un encuentro profesional, una jornada de puertas abiertas y la proyección de la película Marcelino, el mayor payaso del mundo completan el programa

Monticlown, el Festival Internacional de Payasos y Circo de Montijo crece y apuesta por su consolidación con un amplio y variado programa de once espectáculos de nueve comunidades autónomas y actividades paralelas, que llegará al público entre el 30 de agosto y el 19 de septiembre en tres escenarios de la localidad extremeña.

El vicepresidente de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas; la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montijo, María Jesús Rodríguez Villa; y el gestor cultural del mismo ayuntamiento y director artístico del festival, Juan María Holguera, han presentado esta mañana en Badajoz esta tercera edición de Monticlown.

El estreno absoluto de Loop, de la compañía Circ About it, de Castilla y León, como cierre del festival, y la representación de Al otro lado, de Zanguango Teatro, Premio Max al mejor espectáculo de calle en 2020, muestran la vocación por la calidad de este encuentro cultural, cuyo director artístico, Juanma Holguera, ha convocado a grupos de Galicia, País Vasco, Andalucía, Aragón, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla León y Extremadura.

El apoyo, con 7 espectáculos, del nuevo programa Circo a Escena, proyecto de la Red Española de Teatros y Auditorios de Titularidad Pública, con el patrocinio del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música (Inaem), del Ministerio de Cultura y Deporte, permitirá impulsar este proyecto circense, en el que también colaboran la Diputación de Badajoz, que aporta el sostén económico a través del programa Actividades Culturales y Fiestas Populares y la Red de Teatros de Extremadura de la Junta de Extremadura, con 2 espectáculos.

Monticlown nació en 2019 como un proyecto piloto, que pretendía trasladar el universo del payaso a la calle y en especial acercarlo a la tercera edad, a las residencias de mayores y centros de día. Contó entonces con la participación de la compañía portuguesa Oli and Mary con el espectáculo Exotic show.

La pandemia alteró la segunda edición, el pasado año, una vez que se habían seleccionado los espectáculos y elaborado las actividades paralelas. En verano, no obstante, las obras escogidas se representaron en varios espacios, con las limitaciones de aforo y seguridad impuestas por la pandemia. Entre ellos figuraron El gran final, del dúo catalano-argentino Bucraá Curcus; Los Hermanos Saquetti, de Asaco Producciones (Extremadura) y Dolce salato, de Carpa Diem (Italia).

Tercera edición

Ohlimpiadas, un montaje del grupo gallego Las Sincronacidas, inaugura esta tecera edición el festival el 30 de agosto en la Plaza de España, el principal de los tres escenarios de este año, junto a la Plaza de la Biblioteca Municipal, para los formatos pequeños, y el Teatro Nuevo Calderón, para cine, espectáculos para bebés, una residencia artística y un encuentro profesional.

A Ohlimpiadas, protagonizada por dos deportistas de élites, clown y acróbatas, le seguirá Al otro lado, de Zanguango Teatro, que incluye al público dentro del espectáculo (31 de agosto); Tea time, de Cirkofonic, un homenaje a los ancianos (1 de septiembre); El último reto, de la extremeña La Escalera de Tijera, con magia en directo (2 de septiembre); Isla, de D’click. sobre tres náufragos (3 de septiembre), y Ambicions, de Teatro sobre ruedas, con música en directo (6 de septiembre).

El 7 de septiembre se escenificará Baby Circus, de Espectáculos Mandarina, un espectáculo para bebés y niños hasta 3 años; el día 9 So, de Xampatito Pato, acerca de un solitario que juega con cajas; el día 10 Áureo, de UpArte, inspirado en el número phi; el 14 Sin Ojana, espectáculo de humor y flamenco, de Chicharrón Circo Flamenco, y el 19 Loop, de Circ About it.

Precisamente Circ About it desarrollará una residencia artística en Montijo del 12 al 19 de septiembre. Allí abordará la última fase de la creación de Loop en el Teatro Nuevo Calderón, donde lo estrenará, y ofrecerá una jornada de puertas abiertas el jueves 16 para compartir con el público su proceso creativo.

Esta residencia artística es una de las actividades paralelas de Monticlown, que apuesta por una variada programación, más allá de la exhibición de espectáculos, a diferencia de la mayor parte de los festivales. A la presencia de Circ About se suma la de Francis J. Quirós y Olga Calle, que impartirán, respectivamente, talleres de talleres de clown (30 y 31 de agosto) y circo (1 y 2 de septiembre) para todos los públicos.

El 15 de septiembre se celebrará un encuentro de profesionales del sector, con la asistencia del productor y distribuidor murciano especializado en circo y calle Nacho Vilar y de directores artísticos de los principales festivales de circo y calle de Extremadura (Buey de Cabeza, No Solo Circo, Circalia, Badecirco, Festival de Calle de Villanueva) y de otros de ámbito nacional, como Circada de Sevilla.

La otra novedad del Festival Internacional de Payasos y Circo de Montijo es el estreno en Extremadura de Marcelino, el mejor payaso del mundo, una película dirigida por Germán Rosa y protagonizada por Pepe Viyuela sobre Marcelino Orbés, considerado el mejor payaso del mundo entre 1900 y 1914. El film descubre a este artista internacional nacido en la localidad aragonesa de Jaca, que fue admirado por Charles Chaplin y Buster Keaton.