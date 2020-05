Muere Juan Genovés, el artista creador del abrazo social

Genovés (Valencia, 1930), que ha muerto en un hospital madrileño y estaba a punto de cumplir los 90 años a finales de este mes, ha estado trabajando hasta sus últimos días.

En el centro Niemeyer de Avilés, expuso su última obra junto a sus tres hijos, también artistas. “La escultura es estática pero es uno el que la tiene que mover”, aseguró Genovés durante su presentación.

El pintor Juan Genovés, autor de ‘El abrazo’, expone junto a sus hijos en Avilés

Uno los pintores españoles con mayor renombre internacional, fue un artista desde sus orígenes al compromiso político y social. La pasión por el arte le acompañó toda su vida y, de hecho, comentó el pasado mes de diciembre en Valencia, antes de ser distinguido con la medalla de Sant Carles de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València (UPV), que estaba trabajando “demasiado”.

“Estoy trabajando en unas telas tremendas. Mi mujer me dice ‘cuando eras joven pintabas cuadros chiquititos y ahora que eres mayor pintas cuadros enormes’, y yo le digo ‘bueno, cuando era joven no podía pintar cuadros enormes porque valían mucho dinero y yo no tenía’ “, añadió el artista.