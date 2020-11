MUERE UN JOVEN DE 38 AÑOS POR COVID A LOS POCOS DÍAS DE SALIR DE LA UCI, EN BADAJOZ

Francisco Trejo, uno de sus mejores amigos, ha sido su jefe en el restaurante en el que ambos trabajaban desde hace 15 años pero, sobre todo, ha sido su amigo más de media vida: “Nos conocíamos desde pequeños porque nuestros padres trabajaban juntos en el ayuntamiento”, narra este hostelero a NIUS . “Cuando compré el restaurante, el primero en quien pensé fue en él”, asegura Trejo, quien no duda en describir a José María como “, tanto que hay familia de sangre que no es tan cercana como él”.

El suyo es un caso anónimo que ha decidido contar para atestiguar cómo una tragedia de este tipo nos puede afectar a cualquiera: “Estuvimos hablando ayer por la tarde, y de buenas a primeras ya no está”, cuenta afligido Francisco, que ni siquiera ha podido despedir este jueves a su amigo en el funeral por dar positivo también y estar confinado: “Ya no lo volveré a ver. Esto me ha pasado a mí y a mi amigo, pero, si no nos cuidamos, nos puede pasar a cualquiera”.