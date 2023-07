Nacarino, PSOE: “El domingo hay que evitar en España lo que el PP ha hecho con Vox en Extremadura”

Miguel Ángel Nacarino, candidato del PSOE por la provincia de Cáceres al Senado, ha afirmado hoy que “el domingo los ciudadanos y ciudadanas tienen que evitar con sus votos que en España el PP haga lo mismo que ha hecho con Vox en Extremadura: que les abra las puertas de las instituciones y para eso la solución es votar al PSOE”.

Nacarino ha alertado de que hay que evitar que en España se dé un escenario de retrocesos en derechos y libertades y ha criticado que “este país no merece un presidente del Gobierno que miente permanentemente, oculta sus sobresueldos al Senado y habla, al más puro estilo Trump, de pucherazos tras las elecciones”.

El candidato ha explicado que, en Extremadura, el único responsable de que Vox haya entrado en la Junta, en la Asamblea y en el Senado es “el PP, no es responsabilidad de los ciudadanos o ciudadanas, lo es de un PP que ha mentido a esta tierra y que se apoya en un partido de extrema derecha que genera odio, confrontación y que va a suponer un retroceso para nuestra región”.

Además, ha apelado al voto “útil que significa que en España gobierne Pedro Sánchez para seguir generando avances sociales, nuevos derechos”. En ese sentido, ha recordado que solo en esta legislatura las pensiones le han subido más de un 8,5% a 232.000 pensionistas, que 60.000 trabajadores y trabajadoras hayan visto cómo les ha subido el salario mínimo interprofesional en 345 euros al mes o que 113.000 extremeños y extremeñas tengan hoy un contrato indefinido.

Por su parte, Rafael Lemus, candidato del PSOE por la provincia de Badajoz al Senado, ha explicado que se presentan a las elecciones con un mensaje «claro y rotundo» y que «alienta sobre todo» a los ciudadanos para que voten al Partido Socialista, una formación política de «profundas convicciones democráticas», y que «sobre todo» busca la libertad de expresión, de orientación sexual y entre sus ciudadanos.

«Nosotros no censuramos, nosotros no bloqueamos, nosotros no atacamos», ha concluido, para defender que, cuando gobierna el PSOE, lo «único» que hace es buscar lo que anhelan todos los pueblos, «que es pan, paz y trabajo», por lo que ese es su objetivo de cara a las próximas elecciones y para los próximos días para que la gente indecisa, la de izquierda, la progresista e «incluso» la de la de derecha moderada «vea la posibilidad de que la ultraderecha no entre en La Moncloa».