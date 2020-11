¿NADIE TIENE OTRA IDEA PARA EL VIRGEN DE LA MONTAÑA? CÁCERES LA NECESITA

Comparte en redes sociales













Parece mentira que estos políticos que nos gobiernan no tengan ideas, políticos de nómina y paro; de nómina porque no han tenido otra mejor en su vida, y de paro porque en el estarían de no haberse enchufado al partido, al puesto en la lista y a tirar de la levita de quien les pone. Es seguro no hacer nada, porque si nada se hace no se cometen errores y se puede sobrevivir en el mediocre día a día de esperar a ver que pasa para ver como salgo del problema, algo infinitamente distinto de pilotar un proyecto, generar soluciones, ser arriesgado y tener una idea de Ciudad.

Viene a cuento la cuestión de las opciones para dar un nuevo uso al Hospital Virgen de la Montaña, donde sólo vemos alternativas conservadoras, de cajón de sastre, de usos compartidos de un vetusto edificio de nulo valor arquitectónico e histórico que ha sido sometido a multitud de lavados de cara y reformas y que bien podía ser achatarrado. Decimos bien, achatarrado, derribado, extinguido hasta sus cimientos con su plataforma incluida.

Si los políticos cacereños de principios del siglo XX hubiesen pensado en pequeño y sin altura de miras, sin miras para desarrollar una ciudad y dejar de ser un pueblo no tendríamos el Parque de Cánovas, ni la Gran Vía, que desgraciadamente está inacabada; sus capacidades para hacer reforma interior en Cáceres con unas meras ordenanzas municipales y apenas un par de técnicos superan con mucho a las de sus sucesores de cien años más tarde, dotados de un Plan General Municipal y de un batallón de funcionarios…todo ello para administrar el día a día para ver lo ordinario y, estos si, pensando en pequeño.

A nadie se le ha ocurrido aprovechando la cuestión diseñar un nuevo y gran espacio urbano que sea envidia de otros? Nadie ha pensado que el conjunto del parque, el hospital, el múltiple -monstruito ejemplar de la construcción franquista- aplíquenle la Ley de Memoria, Histórica o Democrática, con rigor… ¿o no es de Franco? ¿o como es un edificio y es en buena parte de la Junta vale dinero y la Cruz no vale nada? No seamos mezquinos porfa!.

ntemente achatarrado con sus calles y avenidas colindantes pueden conformar un nuevo espacio urbano debidamente ordenado que pocas ciudades tienen en España? Que es lo que puede hacerse de Hernán Cortes a la Chicuela si se tiene alguna idea de lo que permite semejante espacio? Pónganse sobre un plano de Cáceres y reordenen, que su mano derribe el hospital, el múltiple y derivados; que la biblioteca y haciendan “vuelen” sobre ese espacio, que hagamos el “Cánovas” del siglo XXI, esta vez a lo ancho en vez de a lo largo… cojan el lápiz, de grafito o electrónico y úsenlo como eficaz bulldozer, luego reordenen tráficos, soterrados claro, y desarrollen el equipamiento urbano que podría ser la referencia del Cáceres del siglo XXI.

Es impensable que la falta de imaginación y de recursos de quienes nos gobiernan nos lleven a una única solución consistente en habiendo quedado un edificio antiguo y mal equipado vacío, la solución sea llenarlo de servicios diversos, mal casados y peor ubicados, sólo porque no se tiene idea de que hacer con él. Tírenlo y jugando con cotas y niveles construyan otros modernos y eficaces adosados por ejemplo al frente que constituye la biblioteca y hacienda en ese espacio; una gran fachada para una gran plaza a la que se dota de un verdadero equipamiento.

Frente a políticos que sólo defienden su sillón y que tienen la mira puesta en las listas venideras para seguir cobrando sin saber de eficacia y productividad, la apuesta por es clara; no tengan miedo, ya vendrán luego los dineros para ejecutarlo, cosas peores se han visto. Tras un proyecto como este viene inversión, puestos de trabajo, actividad económica, regeneración, esperanza, satisfacción, todo ello de urgente necesidad. Ustedes cobran todos los meses, los demás no tanto.

Arriesguen, aunque sea su culo, para eso los pagamos. El futuro de Cáceres lo merece, es de todos, el suyo es sólo suyo, no vale tanto.