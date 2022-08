Netflix lanzará una oferta de suscripción entre 7 y 9 dólares, antes de final de año

Hace unos meses aparecía, acompañada de un masivo rechazo, la noticia de que Netflix planeaba lanzar un nuevo tipo de suscripción más barata a cambio de incluir publicidad en la emisión de los contenidos. Se ha conocido ahora el precio que tendrá esta nueva membresía, un dato que podría cambiar la opinión de algunos usuarios al respecto. Además, Bloomberg ha comunicado que esta suscripción será lanzada en los últimos tres meses del año, en, al menos, seis países. El resto del mundo tendrá que esperar al año 2023.

Después de sus críticos datos económicos y su pérdida de usuarios, Netflix decidió emparejarse con Microsoft para poner en marcha una suscripción con anuncios que, según han informado en el citado medio, tendrá un coste de entre 7 y 9 dólares al mes, la mitad de lo que cuesta la actual suscripción más popular sin anuncios (15,49 dólares). Otro dato relevante es que, aunque las producciones propias de Netflix están salvadas, no todos los contenidos llegarán a la opción más económica, pues tendrá una lista más reducida.

‘Stranger Things’ © Proporcionado por Fórmula TV

La idea es que aparezcan unos cuatro minutos de anuncios por hora, misma cantidad que la anunciada por Disney+ para su plan con anuncios. La publicidad aparecerá antes y durante el visionado de los contenidos, pero no después. Además, la empresa ha declarado que los anuncios no serán demasiado personalizados, sino que la mayoría de usuarios verán los mismos, y que procurarán que los mismos anuncios no se repitan continuamente, sino que vayan variando.

Solo el tiempo dirá si esta opción resulta atractiva para los suscriptores presentes y futuros de la plataforma, que planea embolsarse más de 8 mil millones de dólares con esta estrategia para el año 2027. Como ya hemos mencionado, Netflix no es el único que busca incorporar este tipo de membresías. En el caso de Disney+, a pesar de que sus cifras de crecimiento son un enorme éxito, la suscripción se ‘doblará’ en dos: una que costará lo mismo que la estándar actual, pero con anuncios, y otra que subirá el precio un 38% y que estará libre de publicidad.

Vía Fórmula TV