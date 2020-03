NIETOS DEL ROCK AND ROLL

Cuando Miguel Rios grabó su álbum Rock and Ríos en directo, en el Pabellón de

Deportes del Real Madrid, era marzo de 1982 y algunos éramos muy jóvenes. Constituyó

todo un hito, no sólo en el ámbito musical por haber vendido 450.000 copias y ser una

muestra vigorosa del rock español y latino, sino también por la gira multitudinaria por todo

el país a la que dio lugar y que se transformaría en una celebración de la nuevamente

inaugurada democracia española: “vuestro impulso nos hará seres eléctricos…que larga

ha sido la marcha…” España entonces estaba muy alegre.

Hoy, nuestro país no es el mismo. Aunque ocurran en él cosas muy divertidas. Una de

ellas es la transigencia (puesto que lo aceptamos) con que los gobiernos y la oposición,

los formen gente no preparada, unos para gobernar y otros para oponerse. Obligados

unos y otros, con desigual fortuna, a hacer malabares a diario buscando resolver las

situaciones problemáticas que se presenten. Algo parecido a lo que sucede, en otro orden

de cosas, según me explica con asombro un médico amigo, con el desfile constante de

jóvenes madres primerizas por las Urgencias del Hospital ante minúsculos síntomas de

malestar de su bebé. Y la reincidencia de algunas. Por pura inseguridad.

Hay quien dice que todo es el reflejo de una profunda inmadurez, producto de la

educación últimamente recibida, educación que prepara escasamente para manejar

frustraciones y resolver situaciones problemáticas. Según esto, ni la familia ni el sistema

educativo estarían cumpliendo con sus obligaciones ante las necesidades del mundo real,

una de las cuales es el instruir a los futuros electores dentro de una democracia. No para

alinearlos en el sentido del voto, pero si buscando que profundicen en el sentido profundo

del mismo, con verdadero juicio crítico y un buen conocimiento científico de cómo

funciona la ley electoral, manifiestamente mejorable.

Supongo que lo que ocurre tiene mucho que ver con la oferta y la banalización. La

primera es generosa en los discursos y la diversificación; la segunda, es bastante

irremediable pues se ha convertido en una vía por la que algunos y algunas asoman sus

cabezas, algo que sin ella no habrían podido hacer, con lo bien que les viene. En una

etapa de contratos basura, de utensilios (incluidas las personas) de usar y tirar, de piezas

con un tiempo de vida limitado, sigue funcionando, como una forma de enganchar al

cándido elector, la treta del cambiar algo para que todo siga igual, usando el reclamo

aparentemente democratizador de la igualación por abajo. Ya puede la escuela seguir

transmitiendo dogmas, que ya se encargará la realidad de desbaratar sus planes y

sustituirlos por situaciones imprevistas, en un mundo que, más allá de nuestras pequeñas

ciudades provincianas, se ha vuelto complejísimo para manejar.