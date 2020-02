Noticia viral: Un niño salva a su madre que cayó desvanecida llamando al 112

Los servicios de emergencia de 112 Comunidad de Madrid han compartido la llamada de un niño de 11 años del pasado 26 de enero en Leganés en la que, demostrando un gran aplomo y madurez, informó de que su madre había gritado y se había caído.

El Gestor de Emergencias de Madrid 112 le atendió y avisó a los servicios sanitarios. Un suceso que, por fortuna, quedó en un susto. La mujer se había golpeado la cabeza al caer, pero tras ser atendida fue dada de alta sin complicaciones.

“Mohammed tiene solo 11 años y ha demostrado un aplomo admirable. El pasado 26 de enero su madre sufría un desvanecimiento en su casa de Leganés. El pequeño reaccionaba con entereza llamando rápidamente al 112”, relató el servicio de emergencias a través de las redes sociales.

Mohammed sólo estaba acompañado de su hermano pequeño de 6 años en el domicilio familiar, pero supo reaccionar a tiempo y contestar con calma a las preguntas del servicio de emergencias.

Así fue la angustiosa conversación del niño con el 112:

– Hola, perdona, mi mamá de repetente la acabo de escuchar gritar y se ha caído en el suelo y no sé qué le pasa.

– ¿A quién a tu madre?

– Sí, a mi mamá.

– Vale. ¿Está despierta o dormida?

– Está medio dormida, medio despierta.

– ¿Tiene los ojos abiertos?

– Ehh, a veces tiene los ojos abiertos…

– Vale, vale. No te preocupes, que lo estás haciendo muy bien.

– ¿Cuántos años tiene tu madre?

– Mamá tiene 31 y 32.

– Muy bien. ¿Cuántos años tienes tú?

– Yo tengo 11.

– 11, muy bien. ¿Estás solo en casa?

– No, estoy con mi hermanito pequeño.

– Vale. ¿Tu hermano cuántos años tiene?

– Mi hermanito tiene 6.

– ¿Si tu le preguntas a tu madre qué le pasa ella te contesta?

– No.

– ¿No?, Vale. ¿Pero los ojos los tiene abiertos?

– Ehh no. Ya no.

– Vale, dime una cosa. Mírale el pecho a ver si se le mueve, si respira.

¿Mueve el pecho?, ¿respira?

– Ehh, un poco, sí.

– Un poco perfecto, vale, perfecto. Pues vamos bien.

– Dime dónde vives. ¿Vives en Leganés?

– Sí.

– Vale. ¿La calle te la sabes, campeón?

– Sí. Avenida…

– ¿El teléfono de casa te lo sabes?

– No.

– O el móvil. ¿Algún teléfono te sabes?

– Ehh, ¿el de mi mamá?

– Sí, ¿te lo sabes?

– No, no me lo sé.

– Vale, vale, no te preocupes.

– Tu madre ahora si la llamas no te contesta, ¿no?

– No, no me contesta.

– Vale, vale. No te preocupes que vamos a hablar con el médico y vamos a mandar ayuda, ¿vale?

– Vale.

– Va a hablar contigo un compañero, que es muy majo, que es un médico, ¿vale? No cuelgues el teléfono hasta que te diga él, ¿vale?

– Vale.

– Venga, hasta ahora. No cuelgues, campeón que lo estás haciendo muy bien.