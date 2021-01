Nueva carta a la Consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura por mantener la enseñanza presencial

Comparte en redes sociales













Señora Consejera , no me ha contestado a ninguna de las preguntas que le hice en mi carta anterior , no sé si recuerda soy Juan Carlos Garcia Cotrina , Economista, toda una vida dedicada a la Administración y a la Enseñanza en distintos ámbitos

He visto en la prensa de hoy que la Coordinadora de Estudiantes mantiene la huelga , debido a que su reunión con ellos no ha debido dar los frutos que Vd esperaba , que la desconvocaran y usted poder seguir “ en sus trece” .

Dice Vd que la huelga no ha tenido “ calado “ en secundaria, no son esos mis datos y mis informaciones, debemos de tener distintas fuentes de información Le comunico que un aula de Valencia de Alcántara hay que confinarla pues esta semana fueron a clase .Esta aula con alumnos con coronavirus, me puede informar , que hicieron estos en el recreo , ¿ se trataron con otros alumnos ? ¿ Qué han hecho sus familias y con quien se han relacionado ? Debemos saberlo para poder protegernos , dado que Vd no vela por nuestra salud, ni nuestro bienestar.

Le comunico que ya vamos por 205 positivos en el pueblo Como bien le han dicho la Coordinadora de Estudiantes , el peligro epidemiológico continúa , pero a usted no le importa , hemos sabido esta semana por la prensa que altos cargos en Extremadura se han vacunado , ¿ está Vd entre ellos ? , se lo preguntó pues estoy interesado de su actitud ante la negación para tomar medidas que no perjudiquen a la Comunidad Educativa , ni al bienestar de los pueblos

Por cierto también he leído por la presa que están aconsejando que las mascarillas seguras son “ las blancas “ que por cierto siguen estando al 21 % de IVA y son caras , muchas familias tienen más de un hijo en edad escolar , quizás pueda Vd darles algún consejo de cómo asumir su maltrecho presupuesto

Será difícil quizás poder tener datos suficientes para que Vd pueda responder legalmente de sus responsabilidades , eso quizás le haga a Vd mantenerse en su irresponsabilidad ante la Comunidad Educativa.

Sus medidas solo empeoran la situación económica por la que estamos pasando pues a mayor número de contagiados en una comunidad , mayores medidas de cierre de comercios , de industrias que se ven obligadas a despidos, paros en familia, en definitiva dramas añadidos al drama de la pandemia.

Esto es una reacción en cascada , pues a nivel macroeconómico, los Ingresos del Estado disminuyen y aumenta el Gasto social , haciendo una Deuda insostenible , podría seguir dándole información económica, a nivel de Primero de facultad , pero se de antemano que no tiene interés.

Por otro lado, mantener la enseñanza presencial para dar apariencia de normalidad , no tiene sentido , clases no presenciales , no afecta para nada a los índices económicos Lo que sí afecta es las clases presenciales y la propagación del virus , es por lo que no entiendo sus medidas y “ su sin razón “ Le agradecería que me las explicara con fundamento, llego a entender que no tengan plataformas para clases no presenciales, cómo puede disponer de ellas la Universidad a Distancia, puedo entender que piense que las clases no presenciales no sean de tanta calidad como las presenciales, pero Señora Consejera estamos ante una situación dramática, que requiere medidas excepcionales y humanitarias, que Vd se niega a tomarlas.

Sin otro particular se despide de Vd.

Juan Carlos García Cotrina