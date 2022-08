Objetivo, jubilación anticipada en 2023

Muchos trabajadores tienen como objetivo la jubilación anticipada. De este modo, pueden dejar el ámbito laboral y comenzar a cobrar una pensión antes de lo que corresponde.

El problema es que si no has cotizado lo suficiente no podrás acceder al 100% de la pensión, por lo que acabarás recibiendo un importe menor que afectará a tus finanzas personales.

Si tienes en mente esta idea seguro que te has preguntado cuánto suben las pensiones por jubilación anticipada en 2023, pues dependiendo de la cantidad es posible que te compense adelantar el retiro.

Para esto también es importante saber cuál es la edad ordinaria de jubilación en 2023 y en qué momento puedes adelantar la misma.

A continuación, se detalla a qué edad te puedes jubilar en 2023 y cuánto van a subir las pensiones por jubilación anticipada.

A qué edad te puedes jubilar en 2023

Lo primero que debes saber es cuál será la edad de jubilación en 2023.

En 2023 podrás jubilarte a los 65 años si has cotizado 37 años y 9 meses o más.

En el caso de que tengas menos años cotizados, tendrás que esperar a los 66 años y 4 meses para poder jubilarte con el 100% de la pensión. Esto supone un incremento de 2 meses respecto al año 2022.

La jubilación anticipada voluntaria se hará a los 63 años, mientras que la involuntaria se puede hacer hasta 4 años antes de la edad ordinaria, es decir, a los 61 años.

Si no tienes el mínimo de 37 años y 9 meses cotizados no accederás al 100% de la pensión que te corresponde. Este aspecto es importante para saber cuánto vas a cobrar y si te merece la pena jubilarte anticipadamente o esperar un poco.

Cuánto suben las pensiones por jubilación anticipada en 2023

Esta es la pregunta que se hacen todos aquellos que quieren la jubilación anticipada en 2023.

Las pensiones están vinculadas al IPC, lo que ha supuesto un gasto extra de 10.000 millones de euros en 2022. El año que viene, si la inflación continúa disparada, el incremento será mayor.

Esto se dejará notar en los bolsillos de los pensionistas. Según las estimaciones de eldiario.es, la pensión media en 2023 puede ser de 1.338 euros, 87 euros más que en 2022.

La pensión máxima, que hoy se encuentra en 2.819 euros al mes, subiría hasta los 3.016 euros mensuales, mientras que la mínima se situará en los 1.075 euros al mes, por encima de los 1.005 euros mensuales de 2022.

En cuanto a las pensiones por jubilación anticipada, lo cierto es que realizar este cálculo de manera general es imposible, pues depende de cada caso y de la circunstancia de cada trabajador.

Debes hacer tú mismo el cálculo, teniendo en cuenta los coeficientes reductores de la Seguridad Social.

Este es el porcentaje de pensión que perderás según adelantes más o menos la jubilación, según expone la Seguridad Social:

Si adelantas la jubilación entre 3 y 4 años: perderás como mínimo un 18,5% y como máximo un 30%, dependiendo de lo que hayas cotizado.

perderás como mínimo un 18,5% y como máximo un 30%, dependiendo de lo que hayas cotizado. Si adelantas la jubilación entre 2 y 3 años: perderás como mínimo un 12,5% y como máximo un 22,50%.

perderás como mínimo un 12,5% y como máximo un 22,50%. Si adelantas la jubilación entre uno y 2 años: perderás como mínimo un 5,07% y como máximo un 15%.

perderás como mínimo un 5,07% y como máximo un 15%. Si adelantas la jubilación un año o menos: perderás como mínimo un 0,5% y como máximo un 5,50%.

En todos estos casos es necesario haber cotizado al menos 44 años y 6 meses para tener la menor reducción posible.

