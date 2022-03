Organizaciones humanitarias apelan a la comunidad internacional para evitar una tragedia humanitaria en Ucrania

Comparte en redes sociales













Las organizaciones humanitarias hacen un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que actúe en la prevención de una tragedia humanitaria en Ucrania si no se da un alto el fuego con las garantías de seguridad pertinentes para evacuar a los civiles y llegar a las personas que necesitan asistencia humanitaria.

Piden ” desesperadamente ” la rápida puesta en marcha de corredores humanitarios que permitan el flujo de la ayuda, la evacuación segura de los civiles y la salida de los trabajadores humanitarios de los lugares en peligro.

Aunque las agencias de ayuda han conseguido activar rápidamente la respuesta humanitaria con medicamentos que salvan vidas, alimentos y artículos no alimentarios, es imposible que los trabajadores y los voluntarios entreguen todo el material si no se da un alto el fuego y se garantiza la seguridad, condiciones que no se están dando en este momento en las zonas de acción militar activa y en sus alrededores.

Los datos de ACNUR muestran que desde el comienzo de la escalada militar hasta el 9 de marzo, más de dos millones de personas han huido de Ucrania hacia Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia, Eslovaquia y otros países. Al mismo tiempo, muchos civiles, entre ellos trabajadores humanitarios y médicos, siguen sin poder desplazarse y recorren largas distancias para buscar seguridad dentro del país o en los países vecinos.

Debe permitirse y facilitarse el paso sin trabas de la ayuda humanitaria para los civiles necesitados, de manera imparcial y sin ninguna distinción ni discriminación, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario. El Cuarto Convenio de Ginebra exige a los Estados que “permitan el libre paso de todos los envíos de material médico y hospitalario” destinados a la población civil y “el libre paso de todos los envíos de alimentos esenciales, ropa y suplementos líquidos destinados a niños menores de quince años, madres y mujeres embarazadas”.

Basándose en los resultados de la segunda ronda de negociaciones entre Ucrania y la Federación Rusa, celebrada el 3 de marzo, en la que las partes del conflicto llegaron a un entendimiento sobre la necesidad de garantizar corredores humanitarios conjuntos, las organizaciones humanitarias instan a:

Un cese inmediato de las hostilidades y de los ataques contra civiles, objetos civiles e infraestructuras, especialmente en las zonas urbanas y densamente pobladas;

Un acceso humanitario seguro y sin obstáculos, incluso a través de las líneas de conflicto para que la asistencia humanitaria llegue a todos los necesitados, especialmente a los que se encuentran en situaciones vulnerables, respetando la independencia de las agencias humanitarias y la protección del personal y los voluntarios humanitarios;

Que los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cumplan su mandato de garantizar la protección de los civiles y mantener la paz y la seguridad internacionales al margen de las disputas políticas;

Que respeten el derecho internacional humanitario y garanticen incondicionalmente el alto el fuego, así como la seguridad en las zonas de operaciones de combate para evacuar a los civiles y al personal humanitario y para llegar a las personas que necesitan asistencia humanitaria sin ninguna discriminación. El alto el fuego nunca se utilizará para el desplazamiento forzoso;

Que la comunidad internacional, especialmente las Naciones Unidas y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), faciliten la puesta en marcha y la supervisión de corredores humanitarios sistemáticos que permitan el paso rápido de cargamentos y convoyes humanitarios, incluyendo el paso seguro de todos los civiles y trabajadores humanitarios;

Que los países vecinos de Ucrania acojan por igual a todos los extranjeros y apátridas que huyen de Ucrania, independientemente de su nacionalidad, país de origen, origen religioso, orientación sexual o identidad de género, raza o etnia.

Se puede evitar una tragedia humanitaria.

El comunicado lo firman: