Paco Piñero dona 10.000 litros de leche al Banco de Alimentos de Cáceres

El candidato a la alcaldía del ayuntamiento de Cáceres por Ciudadanos, Paco Piñero ha donado 10.000 litros de leche al Banco de Alimentos de la ciudad y provincia.

Este gesto solidario por parte de Piñero se ha producido como consecuencia de la actual escasez de leche que hay no solo en lo que respecta al Banco de Alimentos de Cáceres sino a nivel de España y Europa desde hace varios meses, una situación precaria que afecta, sin duda, a las personas más necesitadas y vulnerables de la sociedad.

El presidente del Banco de Alimentos cacereño Juan Carlos Fernández Rincón, junto a miembros de su Junta Directiva han recibido en su sede cacereña a Paco Piñero para conocer in situ no solo las instalaciones sino la labor modélica, altruista y solidaria que hacen continuamente con colectivos de la provincia. Al hilo de tal reunión, el presidente ha indicado que : «Ahora tenemos una situación que solucionar no solo con la escasez de leche sino de aceite, también, productos que han encarecido mucho sus precios en la actualidad, lo cual repercute en todos los ámbitos».

Piñero ha podido comprobar el estado de las instalaciones y las diversas estancias del almacén del Banco, atendidas por varios voluntarios en una labor impagable. Así lo ha recogido el candidato a la alcaldía de Cáceres, que ante la situación planteada a lo largo de la entrevista con los directivos, ha decidido donar diez mil litros de leche al Banco de Alimentos.

» Me he sentido impresionado por la labor solidaria y altruista del Banco de Alimentos de Cáceres que tanto hace por los colectivos, asociaciones y familias necesitadas. Me ha llegado al corazón y por ello en vez de gatar invertir en tanta publicidad electoral como hacen otros partidos, he decidido dedicar ese gasto donar la leche necesaria para paliar la escasez existente en estos momentos de necesidad para tantas familias. Sé de la pulcritud del Banco de Alimentos a la hora de tratar y distribuir los productos que les son donados o bien compran con la cuota de socios y las subvenciones de las instituciones y organismos competentes. En la medida de mis posibilidades, no podía por menos que apoyarles y ayudarles», ha concluido Paco Piñero.