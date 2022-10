Paola García, karateca extremeña, campeona de Europa: “Si logramos disfrutar, estaremos más cerca de las medallas”

Comparte en redes sociales

La campeona de Europa viaja con la Selección el próximo lunes al Mundial

Paola García Lozano viajará este lunes con la selección española de karate a Turquía, donde el miércoles compite en el que será su primer mundial a sus 16 años. La karateca almendralejense, una de los mayores talentos del deporte regional, está entusiasmada con este mundial junior por ser el primero que disputa, ya que no pudo competir en el mundial cadete por la pandemia. “La verdad es que lo llevo esperando muchísimo tiempo. Tengo ganas y creo que lo estamos preparando de la mejor manera posible”.

Paola sueña, pero con los pies en el suelo. Ha ganado dos campeonatos de Europa (cadete el pasado año y junior en 2022), ha ganado todas las competiciones internacionales de su categoría que ha disputado desde los 12 años y, hace dos semanas, ganó una ronda de la Liga Nacional de Karate absoluta, es decir, a todas las karatecas españolas senior, dos categorías por encima de la suya.

Ahora tiene por delante el mundial de Turquía, en Konia, donde sólo hay una representante por cada país en cada categoría. Paola compite en kata femenina junior. “Ahora estamos trabajando ya la parte técnica y puliendo los últimos detalles, pero sobre todo lo mental. La cabeza es una de las partes más importantes para competir y es uno de mis puntos fuertes a la hora de afrontar una competición”.

Es su primer mundial y Paola no olvida que uno de sus grandes retos será el de “disfrutar”. Así se lo plantea, pero sin dejar a un lado la posibilidad de ganar una medalla de oro que sería histórica. “Mostraremos el trabajo que llevamos tiempo preparando y lo haremos disfrutando. Voy a por la medalla de oro porque siempre salgo a ganar, pero sabemos que, si lo hacemos disfrutando, estaremos más cerca de las medallas”.

Japón es uno de los grandes rivales a batir, sin olvidar otras potencias en karate como Italia, Francia, Turquía o Egipto. Paola García ha realizado tres test previos y en los tres ha logrado la medalla de oro. “Hay que tener en cuenta que van las deportistas mejores de cada país. No somos conscientes, en ocasiones, del gran nivel que hay”.

Sabe Paola que tiene pendiente de ella no sólo a toda su gente de Almendralejo, sino de su club de competición en Madrid y de muchos amigos y familiares. “Hay que saber gestionar esa presión externa, que a mi me gusta porque me hace estar al cien por cien”.

Esa capacidad mental para saber conjugar el éxito, la competición y la normalidad ha despertado el interés de las marcas por Paola García, que ya tiene varios patrocinadores como el NS Maven, Furgoporhoras, Restaurante Abakua, Almendralejo Noticias, AM Streaming, Estación de Servicios Los Llano, Doctor Alberto Argüello y el Ayuntamiento de Almendralejo. Ahora, a por el mundial.