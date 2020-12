Papá Noel no es un invento de Coca-Cola ni viste de rojo por la marca

Aunque en cada país o región hay diferencias a la hora de celebrar la Navidad, hay un símbolo que desde hace décadas se conoce en todo el mundo y es uno de los logotipos más famosos del periodo navideño junto con el tradicional árbol, y es, sin duda, Papá Noel o Santa Claus.

Incluso en lugares de celebraciones cristianas, como es España, por ejemplo, que se celebran más Los Reyes Magos, Santa Claus es ya un símbolo muy arraigado y conocido. ¿De dónde viene Papá Noel? ¿Es realmente un invento de Coca-Cola?

Aunque a todo publicista le habría encantado ser el creador de un personaje tan famoso a nivel mundial como Papá Noel, no fue obra de ningún genio de la publicidad de Coca-cola, simplemente se aprovechó de la idea que ya rondaba en el imaginario colectivo. La marca encargó en el año 1931 al pintor Haddom Sundblom elaborar un ‘Santa Claus’ para una campaña publicitaria navideña y se hizo muy popular, es cierto, pero Sundblom no introdujo el color rojo en el atuendo del mítico personaje, sino que ese color junto con la imagen de un anciano algo gordo, ya se habían popularizado décadas antes en publicaciones que no tenían nada que ver con Coca-Cola.

la primera vez que Coca-Cola utilizó a Santa en un anuncio de Navidad fue en el año 1920 y fue una ilustración de Thomas Nast, que no trabajaba para la compañía, sino que se dedicaba a hacer ilustraciones en otros medios como el ‘Harper’s weekly’, donde se publicó su primer dibujo sobre Papá Noel y cada año lo dibujaba de una forma diferente hasta acercarlo a una imagen muy cercana de la que todos tenemos hoy en día en 1881. De hecho, en la propia web de la marca en España , cuentan comosino que se dedicaba a hacer ilustraciones en otros medios como el ‘Harper’s weekly’, donde se publicó su primer dibujo sobre Papá Noel y cada año lo dibujaba de una forma diferente hasta acercarlo a una imagen muy cercana de la que todos tenemos hoy en día en 1881.

Nast plasmó en su viñeta a un ‘Santa’ barbudo, entrado en kilos y con una vestimenta parecida. Incluso antes de Nast, escritores como Clement Clarke Moor en su cuento ‘Una visita de San Nicolás’ ya reflejaban la idea del famoso personaje que tenemos todos hoy en día en nuestra mente. Coca-Cola simplemente se “aprovechó” del tirón del mito en la época navideña y de que ya predominaba el color rojo en sus representaciones.

El origen de Papá Noel o Santa Claus, nada que ver con Estados Unidos

El origen del personaje infantil se remonta al siglo IV y según los diferentes expertos en teología, el mito viene de San Nicolás de Bari, que fue obispo en la ciudad de Mira, en Turquía. La historia cuenta que defendía a los niños o jóvenes, motivo por el que la tradición ha hecho que se conmemore con obsequios a los más pequeños.

La tradición siguió en países como Austria, Holanda o Suiza, donde cada año se celebra San Nicolás, y los inmigrantes holandeses exportaron la tradición a América, donde con las populares campañas publicitarias navideñas fue adquiriendo cada vez más notoriedad hasta el punto de que muchos piensan que “es una americanada”. Pero la realidad es que Santa Claus es una leyenda importada del viejo continente.

El cambio de nombre de San Nicolás a Santa Claus se explica porque la pronunciación holandesa de San Nicolás, Sinterklaas, el escritor americano Irving lo ‘americanizó’ como Santa Claus en su escritura y desde entonces se popularizó el nombre.

Eva Cifuentes/Diario Crítico