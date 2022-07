Para el PSOE pacense, la noche comercial del sábado fue un fracaso sin paliativos

Comparte en redes sociales

La noche comercial del sábado fue un fracaso sin paliativos. A pesar de ello, creen que el alcalde estará “contento” en su afán de falsear la realidad.

De 61 comercios de la calle Menacho solo abrieron 18. Y no participó ninguno de las calles Santo Domingo, Juan Carlos I o Vasco Núñez.

De unos 185 establecimientos que podrían haber abierto en 10 calles comerciales del centro, solo lo hicieron menos de 30.

Los socialistas creen que es conveniente hacer un análisis serio de lo ocurrido y contrastar si los comerciantes respaldan de verdad la iniciativa de la Concejalía de Comercio.

» No se puede decir que anoche en el centro de la ciudad no cabía un alfiler porque las calles estaban llenas de gente comprando. El centro pacense estuvo anoche lejos de ser un eje comercial relevante y más sirvió de termómetro para conocer las ganas que tienen los pacenses de hacer compras. Lo cierto es que, aunque quisieran, el comercio decidió cerrar mayoritariamente sus puertas y no secundar la noche comercial ideada desde el consistorio. Y ha sido un claro rapapolvo para el concejal de Comercio, que debiera pensar en cesar en esta responsabilidad pues la tiene desatendida, dado como está en su también calidad de alcalde, en retirar el fango que a diario origina su gestión municipal.»

» El caso es que la Shopping Night fue solo night. Fue un fracaso a pesar de que las actividades eran correctas y las personas al frente ellas muy voluntariosas y entregadas. Pero falló lo importante, que el comercio secundara la idea y no lo hizo. Fue muy minoritaria la participación del comercio. De 185 potenciales comercios en 10 calles, participaron menos de 30. Que ningún comercio de la avenida Juan Carlos I, ni de la calle Santo Domingo (con iluminación para la ocasión), ni de la calle Vasco Núñez participaran, precisa de una necesaria reflexión. Que, en Menacho, de 61 comercios posibles que podrían haber abierto, solo lo hicieran 18 y cuatro de ellos cerraron antes de las 23:30 horas, es muy elocuente. O que, en Menacho, entre Vasco Núñez y Guardia Civil, solo un comercio abriese es determinante para medir el fracaso. Merecen un reconocimiento aparte los siete empresarios que tienen su negocio frente al paseo de San Francisco o los que abrieron en la parte más estrecha de la calle Francisco Pizarro.»

En el PSOE creen que lo ocurrido preocupará lo justo al alcalde, en este caso en funciones de concejal de Comercio y seguro que estará contento como suele estar satisfecho con todo, esté mal o bien. Pero si anoche se paseó por Menacho descubriría que hay 18 locales cerrados y que se necesita un revulsivo. Y que, al igual que sus relaciones con el PP, el comercio en la ciudad necesita un liderazgo y mucha honestidad, además de una planificación y más medios para que el Ayuntamiento de Badajoz esté a la altura de un sector tan relevante para la ciudad.