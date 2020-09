Partido a partido, el reencuentro de Sabina y Leiva para cantar solidariamente al Atlético de Madrid

Joaquín Sabina y Leiva vuelven a unir sus talentos. Ambos artistas anunciaron ayer el lanzamiento de una nueva canción compuesta de forma conjunta, ‘Partido a partido’, que ya está disponible para su escucha a través de todas las plataformas digitales.

Hace unas semanas, Leiva ya dejó entrever con una foto en sus redes sociales que estaba preparando una nueva colaboración con Sabina. El fruto de aquel trabajo es esta nueva canción, cuyos beneficios irán destinados al proyecto solidario de la Fundación Atlético de Madrid en la Cañada Real Galiana (Madrid). La letra está llena de guiños al equipo madrileño de fútbol, desde el recuerdo al desaparecido estadio Vicente Calderón a la fuente de Neptuno donde los hinchas celebran sus éxitos.

Joaquín Sabina y Leiva son simpatizantes del Atlético de Madrid. El de Úbeda compuso en su día la letra el himno del centenario del club. La entidad rojiblanca agradeció la generosidad de ambos artistas. “Gracias, Leiva y Joaquín Sabina, por el regalazo en forma de canción que nos hacéis a todos en estos tiempos difíciles“.

https://www.youtube.com/watch?v=MDbal2eDUW8 Esta es la letra de ‘Partido a partido’:

Aunque apenas queda un socavón junto al Manzanares

y atascos en los bulevares de mi corazón

los profetas de anteayer son gaviotas de alas rotas

muertas de sed, gatos sin botas.

Al balcón de la soledad trepan los náufragos

malheridos de tanto remar contra el huracán.

En el trono de Neptuno donde no cabe ninguno

que no sepa soñar partido a partido.

No me habléis de resistir,

es mi Atleti de Madrid.

No me vengan con lamentos,

hablo de sobrevivir

Y seguir coronando montañas,

y seguir conquistando escaleras.

En el tiempo de descuento,

regateando al porvenir.

Y ganar y ganar y ganar,

y ganar y volver a ganar,

partido a partido,

partido a partido.

No me habléis de resistir,

es mi Atleti de Madrid.

Fuente: Diario Sabina