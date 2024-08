Paula Leitón: Sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte

Paula Leitón, la waterpolista española que conquistó el oro olímpico y se enfrentó a la gordofobia en las redes sociales

Madrid. – En un momento en que el mundo se unía para celebrar la victoria de los deportistas españoles en los Juegos Olímpicos de París 2024, una de las estrellas del equipo femenino de waterpolo, Paula Leitón, con raíces extremeñas, y que disfrutó del Oro de su equipo con la bandera extremeña, se convirtió en el centro de atención no solo por su habilidad en el agua, sino también por su valentía en enfrentar la gordofobia en las redes sociales.

La jugadora, que se destacó por su físico corpulento y su habilidad para rematar jugadas, recibió comentarios ofensivos y gordófobos en las redes sociales, como «Flota como una boya en alta mar» o «¿valen focas?». Sin embargo, en lugar de dejar que estos comentarios la afectaran, Paula Leitón se unió a la emisión de «En boca de todos» en Cuatro para hablar sobre el asunto y mostrar su orgullo por su cuerpo y su trabajo.

«Creo que la gente que pone estos comentarios piensan que van a hacer daño, pero sé cómo es mi cuerpo, lo quiero muchísimo, lo trabajo para lo que es mi vida, que es este deporte», dijo Paula Leitón en la emisión.

Aunque admitió que no le afectaron los comentarios, recordó que hay personas que sí pueden verse afectadas por este tipo de comentarios y les pidió que consideren el impacto que pueden tener en las demás. «Cero preocupada y si tienen que seguir con estos comentarios, que piensen un poco en las personas que puede hacerles daño. A mí no me afectaron, pero a alguna niña le podrían afectar estos comentarios», agregó.

La victoria de Paula Leitón y su equipo en el oro olímpico es un momento histórico para España, y su valentía en enfrentar la gordofobia es un ejemplo inspirador para las mujeres y las niñas que buscan perseguir sus sueños sin temor a la discriminación. «Estas palabras en 2016 me habrían impactado de otra manera. Estoy orgullosa de mí y de mi trabajo», dijo Paula Leitón, mostrando su orgullo y su confianza en sí misma.

La historia de Paula Leitón es un recordatorio de que la gordofobia no es solo un problema personal, sino también un problema social que requiere ser abordado y combatido. Su valentía y su orgullo son un ejemplo inspirador para todos, y su victoria en los Juegos Olímpicos es un momento para celebrar la diversidad y la inclusión en el deporte y en la sociedad en general.