Pizarro, PP: El Pacto Pedro Sánchez-Independentistas perjudicará gravemente a Extremadura

El portavoz del PP de Extremadura, Fernando Pizarro, ha afirmado que lo primero que saltará por los aires como consecuencia del pacto de Pedro Sánchez con los independentistas serán los principios de solidaridad y de igualdad. Asimismo, ha asegurado que esta situación perjudicará gravemente a Extremadura y ha relacionado este escenario con el cerrojazo que el PSOE de Vara ha perpetrado a la Asamblea en enero.

Para el PP, los acuerdos con Bildu y Esquerra conformarán un gobierno que será “dramático” para los intereses de Extremadura y, precisamente, Vara no quiere que nadie le incomode porque es consciente de sus contradicciones, y “ha cambiado el argumento radicalmente” desde que Sánchez es su secretario general. En este sentido, Pizarro ha afeado a Vara que se haya convertido en un dirigente “servil” ante Pedro Sánchez.

Pizarro ha manifestado que, en este contexto, se evidencia que a Vara no le guste que le digan “en el templo de la democracia” que lo que sucede en Cataluña no es un conflicto político sino un golpe de estado, como le recordó Monago; no quiere responder a ese tipo de asuntos porque le es difícil afrontar una respuesta cuando hace poco “denunciaba la situación que ahora bendice con su silencio”.

Pizarro ha recordado que el cerrojazo de la Asamblea en enero va a impedir poder presentar o impulsar iniciativas en el pleno, al margen de las cuestiones que tienen que ver con los presupuestos generales. El portavoz ha calificado esta situación de “atentado contra la libertad de los partidos, que no podrán acometer su responsabilidad de control y fiscalización de la Junta.

EMANCIPACIÓN JUVENIL

Por otro lado, Pizarro se ha referido al último informe del Consejo de la Juventud de España, que nos avisa -como lo han hecho otros, entre los que ha reseñado los de académicos de la Universidad de Extremadura y de Zaragoza- de la complicada situación de los jóvenes extremeños. Así, ha destacado que Extremadura sigue siendo la región que más población joven pierde por los movimientos migratorios interautonómicos.

El informe del primer semestre de 2019 publicado por el Consejo de la Juventud establece que solo el 18’5% de las personas de entre 16 y 29 años en España estaban emancipadas en el primer semestre de este ejercicio, pero el portavoz ‘popular’ se ha referido con especial preocupación a lo que dice de Extremadura, y es que esta se sitúa un punto por debajo de la media en emancipación española.

En este sentido, hay que recordar que Extremadura es la Comunidad Autónoma en la que la tasa de pobreza o exclusión social (AROPE) alcanza las máximas cotas junto con los salarios más bajos entre toda la población joven de España. Ante este escenario, los jóvenes extremeños optan por trasladar su residencia habitual a otras Comunidades Autónomas que les brinden mayores oportunidades.

Pizarro ha hecho alusión también a la última revisión de datos por parte del INE del PIB de 2018, rebajando una décima a la región, que registró un crecimiento del 1,9%. La economía extremeña se ha comportado por debajo de la media española y la europea. Así, Pizarro ha criticado que el presupuesto de la Junta para 2020, en lugar de incluir esta situación de desaceleración, establece que nos desarrollaremos por encima de las previsiones de la media de España.