Plasencia, una edición más, capital del Folk a nivel internacional

La 27ª edición del Festival Folk de Plasencia, convierte a la capital del Jerte en el núcleo de la música de raíz y tradición, se ha inciado este jueves. El entorno de Torre Lucía es el lugar que se llenará hasta el sábado con tres noches de música con algunos de los más destacados intérpretes de la música folk.

En la cita tendrán cabida artistas como el extremeño El Gato con Jotas, el asturiano Hevia, el gaditano Javier Ruibal (junto a la gallega Uxía) y el caboverdiano Teófilo Chantré, entre otros.

Este festival cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y es reflejo de la apuesta por la música y la cultura en la región.

Los conciertos comenzarán a las 21:30 horas.

El primero en subirse al escenario ha sido la pasada noche el caboverdiano Teófilo Chantré, un músico que aúna exquisitas composiciones llenas de color. Jazz, música cubana o brasilera son algunas de las señas de identidad de este gran exponente de la música caboverdiana. Y a continuación, ha intervenido Sergio Gómez (El Gato con Jotas) es el creador de la ‘electrojota’ y atesora una vasta formación folclórica tradicional en formaciones como El Redoble o Pucherino. Este artista ofrece una perspectiva que mezcla sonidos y letras de antaño con estilos actuales como la música electrónica, el dance o incluso el reggaetón a través de la danza, la poesía y la creación audiovisual.

Este viernes llegan los sonidos de la gaita del asturiano Hevia, que ha revolucionado la música popular exportándola más allá de nuestras fronteras y logrando reconocimientos internacionales en lugares como Italia, Hungría, Bélgica, Portugal, Dinamarca o Nueva Zelanda, además de haber participado en los más prestigiosos festivales de música folclórica internacional. La formación lusa Seiva también actuará el viernes, abriendo escenario con una música de identidad portuguesa que muestra la fuerza vital de la oralidad rural y la urbanidad a través de una mirada femenina sobre el alma portuguesa, presente en las canciones de trabajo, en las romerías, en los adufes y pandeiros, ritmos antiguos y canciones de fe, con especial énfasis en las mujeres que protegen, acogen y conocen todos los males.

Los extremeños de El Pelujáncanu cerrarán esta segunda noche de folk en Plasencia. Este proyecto nace de la inquietud por conservar y dar a conocer el folclore más ancestral, renovando en este proceso las distintas formas musicales que han llegado hasta nuestros días. La música irlandesa, la tradición portuguesa y los sonidos del norte de la península se aúnan en un repertorio cantado y contado que logra la comunión con el espectador. La formación toma el nombre de este cíclope gigante que encarna a las fuerzas de la naturaleza y que es fiel representante de las culturas más antiguas del norte extremeño.

Javier Ruibal y Uxía serán los primeros en la noche del sábado. Ruibal es uno de los artistas más interesantes del panorama musical de autor de este país. La sonoridad de sus músicas, la delicadeza de sus letras se une con la exquisitez vocal de Uxía. Ambos estarán acompañados por las guitarras de Sergio Tannus y Marcos Teira, influenciados y formados en el jazz, la bossa nova, el flamenco y el fado.

Irlanda también estará presente en la última jornada con Four Men and a Dog. La fuerza de estos irlandeses que irrumpieron en la escena folk de Belfast hace casi un cuarto de siglo trae hasta Torre Lucía el violín y el acordeón, esencia y tradición irlandesa mezclada con otros géneros como el rap, rock sureño, jazz, blues, bluegrass, polka, country swing e incluso salsa. El broche final a esta edición lo pondrán los castellanomanchegos de The Fatty Farmers, todo un arsenal de energía y buen rollo a ritmo de rock, country, música balcánica y grandes dosis de música irlandesa. Sus conciertos son una auténtica fiesta.

De esta forma se pondrá fin a una edición que cuenta, además, con actividades paralelas, como el taller básico de percusión y baile extremeño que impartirá este sábado El Gato con Jotas, o la charla de El Pelujáncanu sobre instrumentos y ritmos en el folklore extremeño, así como su influencia en el norte de España y el arco atlántico.