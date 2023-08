Policía Nacional de Cáceres interviene rápidamente ante un bebé de año y medio semiinconsciente

Presentaba una elevada temperatura corporal y no reaccionaba ante ningún estímulo

Los padres del bebé no conocían la ciudad ni sabían la ubicación de los centros de salud

Los agentes les facilitaron el paso y les escoltaron en su vehículo hasta el hospital

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Cáceres, llevaron a cabo un servicio humanitario el pasado 22 de agosto.

Los hechos sucedieron sobre las 21:45 horas cuando fueron requeridos por un conductor que circulaba por la avenida Ruta de la Plata de esta ciudad. Esta persona, que se encontraba en un gran estado de nerviosismo, les manifestó que viajaba con su esposa y su hijo de año y medio, que no conocía la ciudad y que no sabían dónde se ubicaban los centros hospitalarios para poder atender a su bebé, el cual presentaba una elevada temperatura corporal y no reaccionaba ante ningún estímulo.

Inmediatamente los agentes les informaron que les facilitarían el paso y les escoltarían hasta el Hospital San Pedro de Alcántara. Mientras se dirigían con la mayor celeridad posible, adoptando las medidas de seguridad oportunas para los demás usuarios de la vía, los policías, a través de la Sala CIMACC 091, avisaron de estas circunstancias a la unidad de pediatría de dicho hospital, hasta donde acompañaron a estas personas.

El bebé quedó estabilizado y consiguieron que reaccionara, permaneciendo ingresado y quedando fuera de peligro