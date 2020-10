Comparte en redes sociales













Ayer tuvo lugar el II Encuentro Online Ser Extremadura, cuyo tema a tratar fue ¿Tiene solución el despoblamiento?, mediante el apoyo de la Diputación de Cáceres y la organización de E-In Euclea Infusion. En él participaron Rubén Morera, alcalde de Cachorrilla, José Ricardo Rodrigo, alcalde de Torrejoncillo, Mº Dolores Paniagua, alcaldesa de Tejada de Tiétar, y Raquel Medina, alcaldesa de Navalmoral de la Mata.

La pérdida de habitantes de Extremadura sigue siendo una tendencia. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, apuntó Inma Salguero, moderadora del encuentro, la población en la región descenderá en más de 88.000 mil habitantes de aquí a los próximos 15 años. Una bajada del 8,3% frente a la media del resto de España, que tiene previsto un aumento del 2%.

Entre los temas que se pusieron sobre la mesa estuvieron:

La posibilidad o no de atajar el problema del despoblamiento.

del despoblamiento. La eficiencia y suficiencia de las políticas conjuntas.

Recursos necesarios y demandas de los municipios.

necesarios y de los municipios. El papel de las administraciones locales, a través de los alcaldes.

Intervenciones

Raquel Medina, alcaldesa de Navalmoral de la Mata, aseguró que el reto demográfico sí tiene solución, mediante el trabajo diario transversal y de manera conjunta, para fijar la población a través del trabajo y la accesibilidad universal, sobre todo de transportes, digital o de conectividad, así como facilitar el acceso a las administraciones públicas, independientemente de donde se quiera residir dentro de la provincia.

La alcaldesa ve en la tecnología el futuro del mundo rural, a través del cual podemos trabajar o realizar trámites que eviten grandes desplazamientos. Además, la mejora de los transportes y saber venderse como región también están entre sus prioridades.

Por su parte, Ricardo Rodrigo, alcalde de Torrejoncillo y presidente de ADESVAL, aseguró que “el trabajo conjunto y coordinado de las administraciones en lo últimos años puede ser el punto de partida para comenzar a darle una solución al despoblamiento. Desde 2019, la Junta de Extremadura se ha puesto a trabajar en ello mediante, por ejemplo, grupos de acción local. Así como la Diputación de Cáceres, que cuenta con un área de Reto Demográfico”.

También habló de la brecha digital, la principal causante de la desigualdad de accesibilidad. Ricardo aseveró apostar por un “equilibro entre lo rural y lo urbano de la mano de las empresas y los planes de desarrollo sostenible, que fomenten la creación de trabajo para que nuestros jóvenes no se vayan del entorno”.

Mª Dolores Paniagua, alcaldesa de Tejada de Tiétar, incidió en el gran trabajo de la Diputación, de la que aseguró mira por todos los pueblos y sus realidades, desde los más pequeños a los más grandes, para que sigan creciendo.

Sobre la brecha digital, Dolores expuso como la gente que retorna para realizar teletrabajo se encuentra con que no hay medios, sobre todo en los pueblos pequeños. Considera los servicios informáticos, al igual que el resto de representantes, un “bien primario para los municipios”. Además, apostó por “la importancia del apoyo a la mujer y a la juventud mediante ayudas para iniciar nuevas empresas y locales donde los jóvenes puedan desarrollar sus ideas”.

El alcalde de Cachorrilla, Rubén Morera, apoyó a sus compañeros y recalcó la necesidad de “respaldar y apoyar las ideas y sugerencias de aquellos que quieren asentarse en el municipio”. Además, expuso las ventajas de vivir en localidades pequeñas como la suya, donde la calidad de vida está asegurada, así como la seguridad, proximidad y menores precios.

Iniciativas para frenar el despoblamiento

“Sería ideal que pudiéramos usar nuestros remanentes para hacer esas inversiones sostenibles que pretendemos en nuestros pueblos”, aseveró la alcaldesa de Tejada de Tiétar, Dolores Paniagua, apoyada por el resto de alcaldes. “Hay dinero “ahorrado” y no podemos utilizarlo para crear infraestructuras que fijen empleo”, apuntó.

A esto, la alcaldesa de Navalmoral de la Mata, Raquel Medina, añadió que “ya hace años la ley Montoro puso esposas a la primera línea de combate de la despoblación local: la propia administración local. El remanente de tesorería ahora mismo está bloqueada, y si se dispusiera de las competencias en empleo que anteriormente teníamos los alcaldes, ese remanente podría ser utilizado para desarrollar políticas locales efectivas y objetivas necesarias para la ciudadanía”, aseguró. Empleos de inserción laboral encaminados a los jóvenes y las mujeres, donde más brecha laboral hay.

Ricardo Rodrigo, alcalde de Torrejoncillo, afirmó que “con voluntad política es posible invertir la tendencia, reforzando los servicios sociales, que además mejoran la calidad de vida de los vecinos”. En el caso de Torrejoncillo, “cuenta con un entorno que no se está aprovechando, con los recursos naturales de los que dispone la comarca, así como la artesanía”, añadió.

La moderadora, en la línea de los alcaldes y alcaldesas, aportó que las comunidades integrantes del Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, entre las que se encuentra Extremadura, “han pedido que el reto demográfico sea prioritario en los proyectos del fondo de reactivación nacional, proyectos que podrían enmarcarse en temáticas como las mencionadas hoy aquí”. Además, en el Foro Europeo de Lucha Contra la Despoblación se habla de que “las identidades locales han de jugar un papel fundamental en una lucha considerada de estado”.

Simbiosis

Los alcaldes y alcaldesas aseguran que no les dejan aportar todo lo que les gustaría y la administración es esencial. No tienen la solución al problema porque no hay una solución genérica, pero “la administración local es la que debe saber definir cuáles son las necesidades, oportunidades y objetivos de desarrollo que se pueden aplicar en cada uno de los territorios”, así como la correspondiente coordinación de las diferentes administraciones que representan realidades diferentes.

El diputado de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible, Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, quiso estar con los participantes, a los que dejó un mensaje de preocupación por el tema a debatir y aseguró que “la solución está en los que realmente se encuentran al lado de las personas que habitan los municipios que conforman la provincia de Cáceres”. Con visiones diferentes a causa de las diferentes realidades, pero con un mismo objetivo común, que es “hacer la vida más fácil a la gente que habita nuestros pueblos, porque lo único que se quiere desde el mundo rural es luchar en igualdad de oportunidades”.

Puedes ver el encuentro íntegro aquí.