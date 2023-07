Pregúntele a Vara

Tenso, agrio, tremendo, el debate en Atresmedia de anoche entre los dos candidatos a regir los destinos de España a partir del 23J. Sánchez contra Feijóo. Feijóo contra Sánchez. ¿ Y los españoles?. ¡ Ay !

Tenso porque desde el minuto uno, pobres moderadores, Vallés y Pastor, Pastor y Vallés, se las vieron y desearon, sin conseguirlo, que ambos contendientes entraran en la razón de un debate práctico y aclaratorio de lo que podrían ofrecer, sobre todo a los indecisos, porque a los que tenemos el voto muy definido, imposible, y menos con su actitud tan áspera, sobre todo en Sánchez que en algunos momentos se mostró desencajado y más bien violento, lo cual le restaba credibilidad y más aun, votos. Por contra el candidato popular, se mostró en todo momento en una aparente tranquilidad y como luego confesó, » muy a gusto».

Sánchez dijo que ante la absoluta ausencia de proyecto soltó una montaña de mentiras, mientras Feijóo alegó que las mentiras eran las que habían definido los últimos cinco años de mandato » sanchista». ¿¿??.

Hubo dos momentos de rifirrafe muy agrio. Cuando Sánchez le recriminó con contundencia como podría gobernar con la ultraderecha machista, que negaba tal violencia, a lo que Feijóo le contrarrestó con el asesinato de Miguel Angel Blanco, que hoy se conmemora un nuevo aniversario de tal luctuoso suceso etarra, y el otro, más bien, los otros, cuando el candidato popular le ofrecía un documento de firma al candidato socialista, para que se respetara que el que ganara las elecciones, gobernara España con la anuencia del perdedor. No hubo manera. A tal ofrecimiento de Feijóo, le contestaba Sánchez con la frase » Pregúntele a Vara «, ya que el presidente en funciones de Extremadura ha sido quien ha ganado las elecciones autonómicas en la región y sin embargo gobernará María Guardiola con el apoyo de VOX.

Así, una y otra vez, y nada, lo cual resultó hasta pesado y aburrido. Y tremendo, un debate tremendo que no ofreció más que interrupciones continuas y ataques » despiadados» entre uno y otro rival. Toda la parafernalia montada por el grupo Atresmedia, con dos moderadores que pasaron prácticamente inadvertidos, excepto en alguna otra ocasión de advertencia a los candidatos, se fue el traste ante un debate que mantuvo la expectación hasta que una vez acabado el primer bloque dedicado a la Economía se vio por donde iba a transcurrir y el ratio de audiencia comenzó a bajar, obviamente porque ver a dos contrincantes políticos reprochándose y atacándose continuamente, cada uno en su estilo y forma, no era de lo más atractivo. No busquemos en nuestros adentros o comentarios quien ganó de los dos. Perdió España, sin duda. Porque….¿ Y los programas? ¿ Y los proyectos? Nada de nada. ¿ Y los españoles? ¿Qué pasa con nosotros?. ¿ Y quien nos gobernará? A lo mejor, efectivamente, habrá que preguntárselo a Vara. No sé si se me entiende.