Prendas con lentejuelas  para triunfar esta Navidad

Como cada año por estas fechas, no podemos parar de pensar en los ‘looks’ que nos pondremos para las cenas de Navidad Esta vez, será un poco diferente porque no saldremos de fiesta, pero mira el lado bueno: ahorraremos dinero y no nos dolerán los pies por culpa de los tacones. ¡Hay que ser positivas! Eso sí, no seas rancia y cárgate bien de ‘brilli brilli’, aunque lo combines con un pantalón de chándal o con una cárdigan de punto, pero la fantasía es necesaria.Igual que nosotras,también se niega a renunciar a lasestas navidades, así que su colección de diciembre es tan festiva como siempre, pero proponen mezclar las nuevas prendas ‘glam’ con otras más confortables. Además, este año, la firma de Inditex se ha inclinado por dos colores que no pueden gustarnos más: el lila y el marrón, que sientan fenomenal en invierno.

Si te flipan las lentejuelas, pero no eres muy de vestido, no te preocupes porque Stradivarius tiene otras opciones para ti: una camiseta de manga larga y cuello alto, una falda mini con abertura lateral, un ‘crop top’ de tirantes… ¡Tú eliges lo que mejor se adapte a tu estilo!

Fuente: Cosmopolitan