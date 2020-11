Presentada la web accesible del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) .

Comparte en redes sociales













El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el presidente de Plena Inclusión de Extremadura, Pedro Calderón, han presentado hoy en Mérida la página web accesible del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) .

Actuación que ha sido definida por Fernández Vara como “un acto de justicia y de dignidad para conseguir la verdadera accesibilidad de todas las personas”, quien ha añadido que el Gobierno Extremeño ha considerado que la plena inclusión de los ciudadanos no es una cuestión de un departamento de la Junta concreto, sino que hay que trabajar transversalmente para conseguir la transformación de la sociedad en este sentido y acabar con rutinas, inercias y costumbres.

Pedro Calderón por su parte, ha destacado que esta página web, la primera accesible de toda España, va a permitir hacer fácil para las personas con discapacidad intelectual, lo que hasta ahora no lo era, y será útil no solo para las personas con estas discapacidades, sino para extranjeros que no dominan el idioma, así como para ciudadanos con bajo nivel de estudios o con dificultades cognitivas. En definitiva, para todas las personas, que hasta ahora no lo era.

La web Extremaduratrabaja cuenta a partir de ahora con un icono de lectura fácil que, abriéndolo, dará paso a todos los contenidos volcados en la misma pero con un tratamiento que permite la comprensión de manera fácil para las personas que hasta ahora tenían dificultades para navegar por la web del SEXPE y entender los servicios que presta este departamento de la Junta de Extremadura.

Se trata, ha dicho Calderón, de trabajar en lo concreto para que realmente sea útil en lo que se refiere a la comprensión de los contenidos facilitando la accesibilidad a los mismos y contribuyendo, de esta manera, a la independencia vital de los usuarios. El presidente de Plena Inclusión ha señalado el papel que en este trabajo de accesibilidad ha realizado la Oficina de Accesibilidad Cognitiva (OACEX) de la Junta de Extremadura la primera pública del país y que se ha encargado de validar todo el proceso y los resultados.

El presidente de Plan Inclusión ha señalado el compromiso de la Junta de Extremadura para trabajar y estar al lado de la discapacidad con la sensibilidad adecuada para conseguir realmente la igualdad de todos los ciudadanos y ha señalado que se trabaja, de manera transversal con los departamentos de la Junta de Extremadura para hacer posible la accesibilidad de todos los ciudadanos a servicios y contenidos web de la Administración regional.

Antes de hacer accesible la página web del SEXPE se ha hecho un estudio de lo que se denomina usabilidad y accesibilidad de la misma se han detectado las dificultades y se han propuesto las mejoras oportunas para su fácil navegación y comprensión.