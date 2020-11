Primera derrota para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad en Palencia 76-65

Comparte en redes sociales













El conjunto verdinegro no supo encontrar fluidez en su juego y se vio superado por el acierto exterior de los locales. A pesar de tener unos minutos brillantes, el equipo falló en la defensa y en el rebote y los de Arturo Álvarez supieron aprovecharlo.

Primera derrota para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad que, como ya pasara en pretemporada, cae en el Pabellón Municipal de Palencia. Aunque las sensaciones del equipo extremeño nada tuvieron que ver con las de septiembre, el conjunto de Roberto Blanco se atascó tras un brillante comienzo en un partido donde faltó juego de equipo y las individualidades tampoco pudieron aportar lo suficiente para ganar.

Al Cáceres parecía costarle tomar el pulso a la cancha del Palencia y no era hasta pasados un par de minutos de juego y tras abrir Jorge Sanz el marcador visitante desde la línea de tiros libres. A partir de ese momento, el juego interior del Cáceres empezó a causar estragos, imponiéndose en el poste bajo el croata Marcius al serbio Borvnjak en el duelo balcánico y consiguiendo un parcial de 0-8 (2-8 en el marcador) para los de Roberto Blanco.

Los verdinegros siguieron generando buenas situaciones de ataque y dominando el juego, pero Nicola Richotti daba aire a los locales desde la línea de 3 y volvía a meter a Palencia en el encuentro. Debutaba en los últimos minutos en partido oficial Aitor Etxeguren sumando 4 puntos desde el tiro libre para cerrar el primer periodo con empate en el marcador (19-19). El Cáceres daba comienzo al segundo cuarto jugando los que seguramente, serían sus mejores minutos del encuentro. El equipo se sentía cómodo y movía el balón fluido, y apoyado en el tándem interior Marcius-Schaftenaar y un Devin Schmidt que empezaba a despertar, conseguía llegar con su máxima ventaja al ecuador de este segundo periodo (28-36).

Era entonces cuando el Cáceres, dominador del partido hasta el momento, entraba en un bloqueo de ideas que Bakary Camara y Nico Richotti no perdonaron, sumando 6 puntos desde los 6,75. Al desconcierto verdinegro se sumó una caída de Jorge Sanz, que dejaba al base titular fuera de juego en lo que restó de mitad y que supuso que los palentinos colocasen un parcial de 12-0 en los últimos minutos, llegando al ecuador del encuentro dos por delante de los de Roberto Blanco (40-38) El descanso no pareció dar la frescura necesaria a los extremeños, que iniciaron la segunda mitad de la misma manera que había concluido la anterior. Un Jeff Xavier que no conseguía ver el aro y Sylvester Berg perdonando en los lanzamientos libres permitían que Palencia siguiera alejándose en el marcador.

El veterano Dani Rodriguez castigaba desde el exterior mientras que Richotti, hombre fundamental en el conjunto local, aprovechaba un contraataque para llevar al Destino Palencia a su mázima ventaja hasta el momento, 49-40, tras diez minutos en el que parcial dejaba clara la falta de acierto del Cáceres Patrimonio de la Humanidad (25-4). Aparecía entonces la mano mágica de Jabari (20), que coronaría al jugador de Trinidad y Tobago como máximo anotador del encuentro, y se encargaba de encadenar un triple tras otro para sumar 12 puntos a su equipo en menos de 3 minutos. Solo se atrevió a contestarle Devin Schmidt, baluarte anotador de los verdinegros con 18 puntos, que conseguí maquillar el mal inicio dejando el marcador en 62 a 52. Llegaba el Cáceres a la última oportunidad de remontar el partido, confiando nuevamente Roberto Blanco en encontrar la tranquilidad y el dominio necesario para dar la vuelta al marcador. Pero Palencia salía a por todas, con un parcial de 5-0 en el primer minuto y medio, gracias a que esta vez era Borovnjak el que sabía imponerse a Sandi Marcius.

A pesar de los intentos, parecía que nada de lo previsto por el técnico placentino salía como se esperaba y Purifoy aprovechaba el desconcierto de la defensa visitante para hacer daño desde debajo del aro. Finalmente, Jeff Xavier parecía entrar en el partido, pero ya era tarde para un Cáceres que, a pesar de los esfuerzos, acababa cayendo en Palencia por 76 a 65.