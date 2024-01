Próxima reunión clave Transportes-Junta, para el futuro de las infraestructuras ferroviarias en Extremadura

La Junta de Extremadura y el Ministerio de Transportes han anunciado una reunión en Madrid en febrero para discutir el estado de las infraestructuras ferroviarias de la región. El anuncio fue hecho por el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, antes de su participación en la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo.

Además, Extremadura también participará en una reunión con regiones limítrofes en las próximas semanas para discutir el AVE y el tren Ruta de la Plata. “Ambas citas se producirán en el plazo de 15-20 días. Algunas ya están a punto de cerrarse y las otras están los gabinetes trabajando para poner fecha”, dijo Martín Castizo a los medios.

Cuando se le preguntó sobre el compromiso de finalizar la línea de alta velocidad Madrid-Toledo-Extremadura-Lisboa, Martín Castizo afirmó que es lo que “todos queremos, efectivamente”. Añadió: “Queremos que todas las administraciones se comprometan a que esa infraestructura, esa comunicación sea una realidad cuanto antes y para eso trabajamos”.

En cuanto al Pacto por el Ferrocarril, Martín Castizo reiteró que el pacto de la actual Junta de Extremadura es “con los extremeños”. “Tenemos otras alturas de miras y no solamente el ferrocarril, el esfuerzo inversor que hace el Estado en Extremadura tiene que verse también trasladado en otras infraestructuras, estamos hablando de infraestructuras viarias, aeroportuarias y, por lo tanto, el Pacto por el Ferrocarril ya se nos queda corto”, afirmó.

Finalmente, aseguró que el Pacto por el Ferrocarril no se volverá a reunir “tal y como estaba concebido”, pero eso no significa que no puedan producirse “reuniones puntuales” con las administraciones y con las empresas responsables, “sobre todo Renfe y ADIF” para conocer el estado del avance de las actuaciones y de las obras.