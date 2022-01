¿Qué es la hipnosis? Desmontando mitos, por María Campos

Comparte en redes sociales













La hipnosis es un estado natural de la mente. Pues para ella es agotador estar todo el tiempo en estado de vigilia (estado consciente). Por ello, realiza estas “pausas” de forma automática. De hecho, entras en hipnosis varias veces al día; sí, tú.

Un claro ejemplo es cuando realizas un mismo trayecto, ya sea caminando o conduciendo; y cuando te das cuenta, has llegado a tu destino sin haberte percatado prácticamente del recorrido.

Eso que has experimentado tantas veces: es hipnosis.

La hipnosis no se trata de estar dormido, sino de relajar al sistema nervioso. Estando en un estado intermedio entre la vigilia y el sueño que te permite estar completamente enfocado en aquello que requiere tu atención. Sin distracciones.

Cuando trabajamos con hipnosis clínica, provocamos ese estado “natural” en el cliente para aprovechar ese alto nivel de concentración en trabajar lo que previamente se ha acordado y vamos directamente a la causa, razón o raíz y lo exploramos porque, no se puede solucionar aquello que no se conoce. Y la comprensión en hipnosis es la fuerza más liberadora y poderosa de transformación que existe. No dejo de verlo cliente tras cliente.

Pero, ¿qué sientes cuando estás en hipnosis?

Desmitificando este mundo lo que sientes es:

Un estado de relajación profundo. Es una sensación realmente agradable. Aunque cada persona vive el trance de un modo diferente, hay patrones repetitivos, como son: las percepciones corporales, ya que se pueden experimentar ambos extremos, la liviandad o pesadez, así como la atemporalidad, ya que pierdes ligeramente la noción del tiempo transcurrido.



En todo momento tienes el control y actuarás de la misma manera que actuarías en tu estado consciente y sobre tu misma escala de valores. No puedes decir o hacer nada que no harías en tu estado de vigilia. Incluso, puedes decidir qué cosas quieres compartir durante la sesión de lo que estás viendo, viviendo o experimentando. Incluso, puedes mentir, si así lo deseas (pero no se podrá realizar un buen trabajo en ese caso).



Jamás se pueden transgredir tu información privada, así como tampoco se puede alterar de ningún modo tu escala de valores.



Percibes todo lo que ocurre a tu alrededor, pero tienes un alto estado de foco en el trabajo que estás realizando.



Bajo ningún concepto, puedes quedar “atrapado” en el trance, pues como ya hemos dicho, la hipnosis, es un estado natural de la mente, y como tal, es totalmente segura, es más, tú mismo, puedes salir de él, como sales todas y cada una de las veces a lo largo del día.



Una vez sales del estado de trance, te acuerdas perfectamente de todo lo que has experimentado y compartido con tu hipnoterapeuta.

Web: www.mariacamposhipnosis.com

Email: maria@mariacamposhipnosis.com

WhatsApp: +34651609547