¿Qué se debe considerar antes de entrar a la Bolsa como empresa?

Por más maravilloso que parezca participar en el mercado bursátil, es aconsejable considerar diferentes aspectos antes de ingresar. Para empezar está la volatilidad, que se refiere a que una acción puede bajar a un valor menor del esperado (o subir, también existe esa posibilidad). El detalle es que cuando ocurran bajadas de precio fuertes, hay que contar con planes de respaldo para tener una idea de qué hacer. No es nada recomendable actuar impulsivamente cuando se trata de dinero, debido a que uno es propenso a tomar malas decisiones. Cabe mencionar que el camino para triunfar en la Bolsa no es una línea recta donde se llega, se cotiza y luego se gana o pierde; más bien existen diferentes vaivenes con los que debe lidiar la empresa cotizante.

¿Qué cualidades se debe tener como inversionista?

En las noticias y los diferentes diarios especializados se pueden ver noticias al minuto de todo lo que ocurre en el mercado bursátil. Por una parte es bueno, porque facilita el control y seguimiento sobre las acciones que se tiene, pero por otro lado es negativo, debido a que exige mucho autocontrol, para no entrar en pánico en el momento que hayan malas noticias. Por ejemplo, quizás se venda una acción al ver que van varios días y su precio ha ido decayendo, pero puede que después de ese tiempo las cosas mejoren, y el nuevo propietario de las acciones se vea beneficiado. Asimismo, esta actividad involucra una serie de habilidades diferente a la que puede tener cualquier dueño de un negocio. No se compra mercancía para luego revenderlo por un margen, sino que se trabaja con acciones e instrumentos financieros, apoyándose en las mejores aplicaciones para invertir en bolsa.

¿Qué errores se deben evitar al incursionar en el mercado bursátil?

Primero que todo, no se debe entrar solo por la recomendación de un amigo o conocido. Es posible que a él le vaya bien debido a ciertas circunstancias que no tienen nada que ver contigo. Tampoco se debe empezar a hacer negocios en la Bolsa solamente porque a una empresa en específico le resulte rentable. Hay innumerables causas que pueden atribuirse al éxito de una compañía, como puede ser la época del año, la moda del momento, la aparición de eventos inesperados en el planeta, los cambios de gobierno, etc. Asimismo, una creencia que puede resultar perjudicial es creer que invertir en la Bolsa hará rico al que participe. En realidad dicho mercado no es como jugar a la lotería; es posible obtener dividendos, pero es muy extraño que uno invierta poco dinero y de la noche a la mañana se reciban fortunas. Las veces que ha sucedido algo así, ha sido por situaciones inesperadas, que incluso han sido reseñadas en las noticias, lo cual debe dar una idea de lo poco comunes que son. Muy pocas empresas tienen la capacidad de mantener un buen rendimiento a lo largo de un período prolongado.

¿Qué conocimientos se requieren?

No se puede minimizar la importancia de formarse de forma íntegra en educación financiera. A final de cuentas es el dinero de uno el que está en juego. Por lo tanto, es aconsejable dedicar un poco de tiempo y esfuerzo para aprender de los expertos, hacer cursos de negocios y familiarizarse con el vocabulario técnico propio de la disciplina (inflación, liquidez, amortización, prestaciones, rendimiento, tipos de interés, etc.). De la misma forma, es menester conocer cómo se maneja el mundo de la Bolsa, es decir, como relacionarse con los brokers, que pasos se deben seguir para comprar o vender acciones, cuales son las autoridades que regulan el negocio, etc.