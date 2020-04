Rafa Mateos, PP, pide al alcalde Salaya que solicite de manera urgente más medios sanitarios y test masivos para las residencias de mayores en Cáceres

El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres,

Rafa Mateos, ha pedido a Salaya que solicite de manera urgente más

medios sanitarios como EPIS, guantes y mascarillas, además de test

masivos para todos los trabajadores y residentes de las residencias de

mayores en Cáceres, sobre todo, después de conocer que muchos de

ellos además de no disponer del material necesario, han estado

utilizando mascarillas defectuosas.

Los Populares han denunciado que tienen conocimientos que tanto en

la Residencia Asistida como en la Residencia Cervantes, los

trabajadores y sanitarios de las mismas están realizando su trabajo casi

sin recursos, lo que les lleva a tener que reutilizar los pocos de los que

disponen en varias ocasiones, lo que impide garantizar la seguridad

tanto de los trabajadores como de los residentes.

Rafa Mateos ha recordado a Salaya que la mano del PP está tendida

y que van a ser leales por encima de todo a Cáceres y a los cacereños,

pero ha lamentado el silencio y la pasividad de todo del PSOE en el

Ayuntamiento con relación a este asunto.

No comprendemos que el equipo de gobierno de Cáceres esté

permitiendo que los sanitarios y los trabajadores de las residencias en

nuestra ciudad, estén trabajando sin los recursos necesarios para

garantizar la protección de todos y evitar que los contagios sigan

propagándose.

El Portavoz Popular ha mostrado su decepción con Salaya en este

asunto, ya que ha pasado de ser el Alcalde de todos los cacereños a

convertirse en el cómplice silencioso y defensor de los intereses del

PSOE de Vara y Vergeles.

Rafa Mateos ha afirmado que nos encontramos en un momento muy

delicado ya que estamos hablando de salvar vidas, de cuidar a quienes

están dando la cara por nuestros mayores y por la salud de todos, por lo

tanto, no hay tiempo para la política ni para los intereses partidistas.

Además, hay que luchar para que Cáceres no se quede atrás y sea

una de las últimas ciudades en salir del confinamiento, ya que se vería

agravada aun más la situación económica y de recuperación del empleo

de los autónomos, de las PYMES, de la hostelería, del turismo, de la

cultura o del deporte, entre otros sectores.

Por último, desde el PP no se entiende que este asunto no sea una

prioridad para Salaya y que eche continuamente balones fuera

afirmando que no es una competencia municipal, ya que para los

Populares todo lo que pase en Cáceres, sea del ámbito que sea, debe

ser una prioridad y un asunto de interés y de gran preocupación para el

gobierno municipal. La gestión de un gobierno se demuestra con hechos

y no con palabras, y en Cáceres no existe ni una ni la otra.