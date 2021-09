Rafael Lemus, PSOE Badajoz : “Me presento para seguir luchando y transformando la realidad”

Comparte en redes sociales













“Me presento para seguir luchando y transformando la realidad, y para seguir dando apoyo a los compañeros”, destacaba Rafael Lemus en su inicio de campaña de información para las próximas primarias del PSOE Provincial de Badajoz.

Lemus arrancaba en Campanario una jornada maratoniana para realizar encuentros con los militantes, para explicar su propuesta y para rendir cuentas del trabajo realizado en los últimos años. Además de en Campanario, estuvo en Quintana de la Serena, Castuera y Zalamea de la Serena, un día donde volvió a reencontrarse con muchos militantes después del año y medio de pandemia.

“En este año he soñado con los reencuentros y con los abrazos, porque el PSOE es una gran familia que siempre ha luchado por el beneficio común y no por las individualidades. 142 años de historia se consigue no porque siempre se gane, sino porque con los debates internos siempre salimos fortalecidos para seguir trabajando por el que menos tiene”, destacó.

“Ese es el PSOE que yo represento y por el que me parto la cara todos los días”, destacó Lemus, haciendo referencia al gran trabajo que los alcaldes y concejales han hecho en esta pandemia, resolviendo el problema de los pueblos y sobre todo asistiendo a quien menos tenía, como los mayores que vivían solos, porque en esos días y en otros “los socialistas luchamos con todas las fuerzas, sacrificando nuestra vida y nuestra familia para estar al lado de quien lo necesita”.

“Tiempos de pandemia que necesitan de unión y cohesión, y ahora que lo peor está pasando toca coger fuerzas para que en un año y medio cumplamos el programa electoral con el que nos presentamos, y para ello el PSOE tiene que ser un partido fuerte, y por eso hay que buscar la fuerza de la unidad”, destacó.