Rafael Mateos, PP,  pide a Salaya que cumpla con las promesas y las reivindicaciones que hacía con la Ribera del Marco cuando estaba en la oposición

El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres, Rafa Mateos, ha visitado esta mañana la Ribera del Marco para comprobar in situ el estado de abandono y dejadez en el que se encuentra esta zona, ya que desde que el PSOE accedió al gobierno no ha hecho absolutamente nada ni por ella ni por los vecinos de la zona.

Mateos ha reclamado públicamente a Salaya que cumpla con las reivindicaciones y promesas en la Ribera que hacía cuando estaba en la oposición, ya que sus declaraciones descartando un gran proyecto para esta zona vuelven a evidenciar, una vez más, que el “gobierno fantasma” del PSOE de Cáceres ha vuelto a engañar a los cacereños y a incumplir su palabra.

Por ello, ha pedido que la Ribera del Marco se convierta en una zona verde que puedan disfrutar todos los cacereños, por lo que es importante que se haga una reordenación ambiental y paisajística del cauce urbano, ya que es un enclave único en nuestra ciudad y que está más abandonado que nunca, desde que los socialistas llegaron al gobierno.

Para los Populares esto es producto de la falta de proyecto del gobierno de Salaya, al que le han recordado que en 2016 exigía una intervención inmediata, al que le han recordado que durante sus años en la oposición lo siguió haciendo, es más, en cuanto accedió al gobierno y en una de sus primeras declaraciones afirmó que “la Ribera del Marco ocupará un lugar destacado entre los retos del su gobierno” porque según él “es un sueño”, y en dos años de gobierno no ha sido capaz de hacer nada al respecto ni se ha acordado de ella.

Es más, desde el PP también se ha recordado que hasta el Concejal, José Ramón Bello, ha afirmado en alguna ocasión que el PSOE de Cáceres tiene un proyecto para la Ribera del Marco, lo que vuelve a demostrar que el equipo de gobierno en nuestra ciudad promete mucho y cumple muy poco.

El Portavoz de los Populares ha destacado que las únicas actuaciones llevadas a cabo en esta zona han venido de la mano del PP, por lo que ha pedido a Salaya y al PSOE que se pongan a trabajar y que exijan a la Junta de Extremadura y a la Confederación Hidrográfica del Tajo que se ponga en marcha un proyecto de manera conjunta que ayude a recuperar esta zona como se merece.

Por último, Mateos ha pedido al PSOE que haga todo lo que esté en su mano y que llame a todas las puertas que haga falta, pero que no tire la toalla tan pronto con lo que iba a ser “un sueño para él”, a la vez, que ha recordado a Salaya que la Junta no se pude oponer a ello ya que ha firmado convenios para la recuperación de otras zonas en Badajoz y en Mérida, y que los cacereños no pueden ser de nuevo los grandes discriminados en materia de inversiones por parte de Vara y del PSOE de Extremadura, con el silencio cómplice del PSOE de Cáceres.