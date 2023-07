Rayden no podrá despedirse de su carrera como tenía pensado por los recientes episodios de censura

Comparte en redes sociales

Rayden anunciaba hace unos meses que el fin de su carrera tendría lugar a finales de 2024. Para despedirse, el artista se encuentra inmerso en una extensa gira donde está agotando todas las entradas, y que tenía previsto finalizar en agosto de 2024 donde todo empezó para él: en Alcalá de Henares. La idea era hacer un concierto gratuito en su ciudad natal y el evento ya estaba cerrado con el ayuntamiento de la ciudad, pero el cambio de los partidos políticos que se encuentran al frente de la corporación local -ahora en manos de PP y Vox- y los recientes episodios de censura hacia el mundo de la cultura en otros ayuntamientos donde ambos partidos han empezado a gobernar, han empujado a Rayden a verse en la obligación moral de cancelar el concierto con el siguiente comunicado:

Siempre he entendido los conciertos como un punto de encuentro. Un lugar donde el público se reúne, junto a sus seres más queridos, con cantantes, grupos, músicos y todo su equipo técnico para rememorar y corear, por un par de horas, esas canciones que un día se escribieron. Un sitio donde la música es un diálogo en el que todas y todos nos sentimos un poquito menos solos y tenemos cabida en esta sociedad.

Durante todo mi periplo musical, he intentado hacer canciones que hablaran del respeto, de la autoestima, de la salud mental, de la reciprocidad, de la equidad, del feminismo, de la integración, de la inmigración, del amor (en todas sus formas), de la vulnerabilidad y he criticado cualquier estamento que atentara contra todo esto. Uno de los grandes hitos que he tenido, en este camino, ha sido tener un público que ha hecho suyas estas canciones hasta llenar y agotar recintos. Salas libres de violencia machista y espacios donde el colectivo LGTBI+ se sintiera seguro.

En marzo de este año, anuncié mi retirada de la música (en primera línea) tras mi último disco y una gira de conciertos que finalizaré en el mes de septiembre de 2024. En mi propia hoja de ruta había empezado a trabajar, conjuntamente con el anterior gobierno de Alcalá de Henares, para dar el último concierto de mi carrera en esta mi ciudad.

Con la llegada de la extrema derecha a las concejalías y, viendo con estupefacción, la censura y cancelación cultural con la que está siendo castigado el arte en localidades con la misma representación, me veo con el deber moral de cancelar mi actuación prevista para finales de agosto de 2024, siendo mi concierto, en el Wizink Center (agendando para el 2 de diciembre de 2023), mi último concierto en la comunidad de Madrid. Sin incluir festivales o fiestas grandes (ya que estaremos en algunos de los mejores de la comunidad).

Lamento profundamente las molestias que pueda ocasionar está decisión, pero mi conciencia no me dejaría tranquilo si fuese de la misma mano que fomenta y rentabiliza el odio, que “manda a la basura” al colectivo LGTBI+, que vota en contra de la ley trans y que los ve, junto a la población inmigrante, como ciudadanos de tercera, desprovistos de los mismos derechos que el resto.

DAVID MARTÍNEZ ÁLVAREZ – «RAYDEN»