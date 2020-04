Rechazo de los hoteleros al Plan de Sánchez: “Sin libre circulación no podremos abrir”

Sobre este asunto, el presidente de CEHAT, Jorge Marichal, entiende que “si no tenemos libre circulación, con todas las medidas de control que sean necesarias, no sirven de nada protocolos de actuación y aforos al 30% por seguridad; simplemente, no podremos abrir”. La patronal turística Exceltur coincide en que “estamos aún muy lejos de tener unos escenarios operativos de transición mínimamente viables y en fechas concretas para arrancar el sector con una demanda interna y externa en condiciones”.

Pedro Sánchez ha explicado que “las fases están hechas para que sean graduales y asimétricas” entre provincias, pues la evolución de la pandemia es distinta en cada territorio. En este sentido, “no se puede permitir la movilidad interprovincial en distintas fases aunque los territorios sean limítrofes, pues aumentaríamos el riesgo de propagación”.

Los establecimientos de alojamiento turístico como hoteles, apartamentos, resorts, hostales, campings, balnearios, a los que representa la Confederación, denuncian que “no tienen ni para empezar con este plan, que en absoluto es un manual útil que indique cómo proceder a esa apertura, y tampoco será viable en la inmensa mayoría de instalaciones hoteleras”.

Los hoteleros denuncian que “no cuentan aún con medidas previas fundamentales como el protocolo único nacional, validado por Europa; la ampliación a seis meses del periodo de vigencia de los ERTE por fuerza mayor tras la derogación del estado de alarma; la realización de test masivos a plantillas, clientes y proveedores; o el apoyo de la Administración Pública al sector con una nueva legislación financiera que contribuya a la continuidad de las empresas y, por tanto, del empleo que estas generan”.

“Con este cuadro es prácticamente imposible que reabramos los negocios sin irnos directamente desde los ERTE por fuerza mayor a los ERE o a los concursos de acreedores”, añade el presidente de la confederación. Por eso, CEHAT insiste en la importancia de saber cómo proceder a esa apertura antes que cuándo, mediante la aprobación de un protocolo único para el sector turístico, validado por Europa.

“El plan anunciado ayer abre más confusión y dificultades a las existentes. Ello supone reafirmarnos en nuestro último escenario, que visualiza que el turismo pudiera reabrir solo con un gradual demanda interna y no antes de fines de junio, que seguiría arrojando caídas de actividad de 92.000 millones de euros y su empleo conexo a fines de año”, sentencia Exceltur.

