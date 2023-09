Reunión Junta con la patronal y sindicatos representativos desde el diálogo social

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, han mantenido una primera ronda de encuentros con los principales sindicatos y la patronal en Extremadura.

A lo largo de la mañana este viernes, han recibido en la sede de la Presidencia de la Junta de Extremadura a representantes de UGT, CCOO, la Confederación Regional de Empresarios de Extremadura (CREEX), CSIF, la asociación PILTEx -que representa a los interinos y laborales de la Administración- y USO.

En declaraciones a los medios de comunicación, Abel Bautista ha destacado la importancia del diálogo social, «algo a lo que nos comprometimos durante la campaña electoral y ahora lo hacemos desde el Gobierno», y ha señalado que «la presidenta de la Junta de Extremadura tiene muy claro que se construye región desde el diálogo social».

En esta línea, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha asegurado que en estos encuentros «hemos transmitido nuestra voluntad de seguir con el diálogo social, abrir una nueva etapa proactiva de este Gobierno para concertar socialmente con ellos las cuestiones más importantes de esta región».

Además, ha añadido que «este Gobierno no tiene deuda, no tiene mochilas, no tiene herencia y no parte de cuestiones del pasado. Este Gobierno mira hacia adelante, mira hacia el futuro y en eso nos vamos a centrar».

PACTOS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

En esta línea, Bautista ha explicado que han puesto sobre la mesa la posibilidad de abordar grandes pactos en materias esenciales para la región, como sanidad, educación, dependencia o financiación, «esos pactos que la presidenta María Guardiola ofreció en el pasado al anterior Ejecutivo y que fueron desoídos».

El consejero ha mostrado la predisposición del actual Gobierno a mantener con los agentes sociales y económicos de Extremadura «una relación absolutamente leal, de lealtad institucional por ambas partes» y a que «el diálogo sea la brújula que marque nuestros destinos» para lograr «el objetivo común de construir una Extremadura mejor».

Además, Bautista ha asegurado que desde el Ejecutivo regional entienden que «Extremadura es reivindicativa y por supuesto respetaremos que eso se produzca, esa reivindicación y esa crítica, siempre desde la parte constructiva».