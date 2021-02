Ricardo Cabezas, PSOE: “La obra del entorno de la biblioteca ha necesitado diez años para hacerse realidad”.

Comparte en redes sociales













El portavoz socialista dice no poder felicitar al alcalde por tan abultado retraso e indolencia municipal.

Por otra parte Cabezas se muestra preocupado por el alto número de personas que se saltan la normativa y son denunciadas por poner en riesgo al resto de vecinos. Pide el máximo control policial, que Fragoso abra los parques infantiles, tal y como piden colectivos de padres y que ya reclamó el PSOE el 7 de enero.

LLÁMALO INCOMPETENCIA TOTAL. “Hoy el alcalde ha mostrado a la prensa cómo ha quedado la urbanización del entorno de la Biblioteca del Estado. Esta obra se incluyó en el presupuesto de 2012, creo que ya ha llovido como para presumir hoy de ella. Y casi diez años despues casi nadie recordará que los 310.000 euros iniciales que se presupuestaron provenían de Rodamco, de El Faro, por el 10% de aprovechamiento lucrativo. El Faro pagó el dinero en 2012, pero los hachas que nos gobiernan han tardado diez años en darles utilidad. En una empresa privada estos señores serían despedidos sin poder alegar nada en su defensa”, manifiesta Ricardo Cabezas. Para los socialistas la obra debiera de haber estado lista en 2013, cuando abrió la Biblioteca del Estado. Todo lo que no fuera eso es incompetencia total y lamentan que en todo este tiempo el PP no hiciera caso a las demandas de los vecinos ni las del propio Partido Socialista. Además recuerdan que no se ha terminado, que falta un espacio por acondicionar, donde se encuentra un aparcamiento en precario y donde los socialistas ubicarían el centro cívico de La Paz (sin Valdepasillas).

CABEZAS PREOCUPADO POR LAS CONDUCTAS INCÍVICAS DE ESTOS DÍAS. Ricardo Cabezas se ha mostrado muy preocupado por las conductas de alto riesgo y por las denuncias de estos días: “Estoy muy preocupado y triste por todo lo que está pasando, gente que no se controla, gente que es denunciada por poner en peligro todo el sistema y la vida de los demás. Esto está siendo muy duro como para que irresponsables jueguen de esta manera tan egoísta con la salud y el derechos de todo a vivir con respeto a los demás”.

Cabezas reclama el máximo control policial, que se abran los parques infantiles, que dos o tres veces al día debieran desinfectarse para una mayor seguridad. Es la segunda vez que lo reclama el PSOE pues lo hizo ya el siete de enero en una valoración de las actividades de Navidad. Recuerda que hay padres que también lo solicitan desde hace tiempo.

Finalmente Ricardo Cabezas pide a Fragoso como presidente del PP, que reconvenga a José Antonio Monago que, en su febril actividad de salir por salir todos los días a la prensa, está siendo un irresponsable populista en esta pandemia, pues dice lo que quiere oír la gente, sin atender las indicaciones que hacen los expertos de Salud Pública y que él nunca razona.