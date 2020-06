Ricardo Cabezas, Psoe,  pide mejoras  y más atención a los bomberos de la ciudad

El PSOE reclama cubrir vacantes en Bomberos y mejorar sus medios materiales y de seguridad.

El portavoz socialista visitará desde hoy mismo diversos servicios municipales que han sido esenciales durante el confinamiento para agradecerles su buen hacer y entrega a la ciudad.

Ricardo Cabezas ha recordado hoy que ya desde la anterior legislatura vienen denunciando la situación de precariedad en el servicio de Bomberos municipal, que según afirma está infradotado en medios humanos y materiales. En esta denuncia el edil socialista está más preocupado por dar seguridad a los trabajadores y a la propia ciudad, que por “desgastar” al equipo de gobierno.

UNA PLANTILLA DE BOMBEROS MUY AJUSTADA

Asegura Cabezas que ahora mismo hay ocho interinos en el cuerpo de Bomberos, de los cuales tres se van a ir de manera inmediata a otros destinos al aprobar un concurso oposición. Hay por lo tanto cinco vacantes por cubrir que están vinculadas al presupuesto municipal para 2020, por eso reclama al equipo de gobierno que impulse la confección de las nuevas cuentas para este año. Hay otras vacantes por cubrir, cuatro de cabo, una de sargento, otra de concurso de traslado, cubrir jubilaciones (tres). Todo ello supondría 16 efectivos menos en el inminente mes de julio. Cabezas considera prioritario cubrir esas vacantes, entre otras cosas porque son necesarios los mandos, ahora uno solo por servicio y es esencial tener varios mandos por turno.

MÁS MEDIOS MATERIALES PARA LOS BOMBEROS

Desde el PSOE conocen que la “mayoría” de los vehículos presentan un estado lamentable en una flota muy envejecida. Cabezas avanza que “ahora mismo no tenemos autoescala porque se está arreglando fuera de la ciudad y la otra que hay no cumple con la normativa de equipos de trabajo”. No se debe utilizar, salvo por fuerza mayor, pero es poner en riesgo a los bomberos. Ahora mismo, en plena campaña de incendios, hay tres vehículos “de campo” para ese fin, dos de ellos no cumplen la normativa de equipos de trabajo, por lo que solo uno podría destinarse a incendios de pastos.

Además, Cabezas se ha detenido en la problemática de la torre existente en el Parque de Bomberos, donde hacen prácticas, y que se encuentra clausurada por no cumplir con la normativa de riesgos laborales. “En estas circunstancias se encuentran trabajando nuestros bomberos, dando siempre lo mejor de ellos por un profundo sentido vocacional. Y no es de recibo este trato que reciben desde el equipo de gobierno”, pues no es recíproco a su dedicación a la ciudad, manifiesta Cabezas. Añade que les han asegurado la realización de test serológicos y a los que resulten positivos les harán después PCR, “pues que se los hagan ya”, reclama el portavoz socialista.

Cabezas desconoce ante esta situación dónde está el concejal de Bomberos, está dispuesto a enseñarle la ubicación del parque, pero le reclama que pasa más tiempo con estos trabajadores escuchando de primera mano sus necesidades. Ricardo Cabezas recuerda que en estos días de confinamiento se han jubilado dos bomberos a los que ha llamado para agradecerles sus servicios y profesionalidad para con la ciudad.

VISITAS DEL PORTAVOZ SOCIALISTA A DIVERSOS SERVICIOS MUNICIPALES

Cabezas ha adelantado que desde el día de hoy girará visitas a servicios municipales que hay sido esenciales durante el confinamiento y a los que transmitirá su agradecimiento por el gran esfuerzo de trabajo realizado en una situación adversa. Piensa que hay que interesarse de primera mano por saber cómo han realizado las diferentes tareas y cómo se encuentran en la actualidad, en este tiempo de desescalada.