Robe Iniesta: La anunciada gira de Extremoduro ha sido cancelada por la promotora Live Nation

Robe Iniesta, líder de la banda Extremoduro, ha anunciado que la gira de despedida ha sido oficialmente cancelada por la promotora de los conciertos, Live Nation. Lo ha hecho a través de un comunicado en la página web oficial del grupo en el que ha criticado a la organización.

Según ha señalado el músico, la promotora le comunicó la decisión hace ya un mes mediante un burofax, por lo que le preocupa el hecho de que todavía no se haya hecho pública la cancelación. Robe ha criticado la actitud de la entidad, que no ha estado dispuesta a esperar “a que pasar la pandemia para poner nuevas fechas, lo único sensato que se podía hacer en esta situación”. “A mi parecer, desde que empezó todo esto, no han sido sensatos en ningún momento”, ha insistido.

Extremoduro suspende su gira de despedida prevista para esta primavera

Iniesta se ha mostrado también preocupado por la devolución del dinero de las entradas por parte de Live Nation, que, según el vocalista, se había comprometido a hacerlo “lo antes posible”: “Me preocupa porque no me fío de ellos un pelo”. Tras expresar su intranquilidad a los seguidores del grupo y darles a conocer la cancelación de la gira, el líder de Extremoduro se ha despedido con la promesa de continuar informando al respecto.

La gira en solitario de Robe continúa en pie