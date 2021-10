Sabina no dará conciertos “mientras la gente tenga que ir con mascarilla, no pueda fumar o juntarse”

El cantautor Joaquín Sabina ha reaparecido este martes en el Instituto Cervantes, donde ha depositado un “maravilloso legado” de su trayectoria musical y poética. En este acto de homenaje, el polifacético artista ha dejado claro que no se subirá a un escenario para ofrecer un concierto “mientras la gente tenga que ir con mascarilla, no pueda fumar o juntarse por la covid”.

Joaquín Sabina ha depositado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes el original manuscrito de su canción ‘Que se llama soledad’, la primera edición de su libro ‘Ciento volando de catorce’, cuatro dibujos originales de su autoría, y cuatro fotos de su álbum personal con recuerdos de su carrera, así como su clásico bombín. También quedaron bajo llave en una de las cajas más grandes (junto a un legado de Les Luthiers) los dos primeros ejemplares de la revista literaria argentina “Sur”, en representación de la colección completa (los 371 números) que ha donado al Cervantes, y que se guardará en su Biblioteca Patrimonial.

En el acto de homenaje, el músico jienense, fiel a su estilo, ha contado que no recuerda “un solo momento de mi vida en que yo decidiera que iba a ser cantante, nunca; mi principal pasión era y es leer. Lo de cantar fue viniendo solo, primero para ganarme la vida y después con el objetivo de mejorar y dignificar las letras de las canciones de la época, que estaban faltas de magia y de literatura”.

“No me falta nada, estoy moderadamente en paz conmigo mismo“, ha declarado Sabina en el coloquio.

Preguntado por su salud y su posible vuelta a los conciertos, el músico ha asegurado que se encuentra “bien, sobre todo por haber sobrevivido a la situación de pandemia”, pero ha dejado claro que por el momento no se subirá al escenario.

“Me siento bien pero no pienso volver a los escenarios mientras la gente tenga que ir con mascarilla, no pueda fumar o juntarse por la covid, lo que no ocurrirá al menos en un año y medio, sobre todo en Hispanoamérica”, ha augurado. Y sobre ese regreso, ha avanzado que será “para decir hola y adiós”.