SALAYA PIDE PERDÓN POR LAS IMÁGENES ANTI ESTADO DE ALARMA DURANTE LA GRABACIÓN DE MASTERCHEF

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha convocado este miércoles a los periodistas locales para hacer frente a la situación provocada por la aglomeración que se produjo este lunes pasado durante el rodaje del programa MasterChef Celebrities, que se emitirá en TVE, y cuya productora ha utilizado el escenario natural de la Plaza Mayor, donde se produjo tal aglomeración y la de San Jorge de la ciudad.

Al respecto, Salaya ha reconocido que fue un error de previsión, por lo que ha pedido perdón a la ciudadanía : “Son unas imágenes que en absoluto se corresponden con la ejemplaridad que desde este Ayuntamiento hemos exigido a la ciudadanía durante esta crisis, y que hemos dado nosotros mismos en este Ayuntamiento”.

El regidor municipal cacereño ha abundado sobre el asunto ara reflejar que ” esta aglomeración fue por nuestra parte y de todos los implicados en este evento un error de previsión que podría o no haberse previsto, y conscientes de la repercusión y el seguimiento que tiene este programa, desde el Ayuntamiento se hizo todo lo posible en los días previos para que no trascendiera la noticia de su grabación, pero finalmente no fue posible”.

Asimismo, el alcalde considera que tal aglomeración fue espontánea, “desde el Ayuntamiento de Cáceres no dimos publicidad a este rodaje, ni incentivamos a través de cualquier canal la asistencia de vecinos a la grabación “, para añadir que ” Lamentamos que la que es sin duda una buena noticia para nuestra ciudad, nuestra economía, y nuestro turismo como es la atracción de programas de televisión de altísimo impacto nacional e internacional, se haya visto empañada por estas lamentables imágenes”.

Debido a lo ocurrido, el alcalde ha dado a conocer que “ya he dado orden a la Policía Local de diseñar un Protocolo de actuación ante aglomeraciones espontáneas que puedan evitar situaciones como ésta en el futuro. Tenemos que aprender de nuestros errores, y si bien no tuvimos la capacidad de prever esta aglomeración, en el futuro debemos tener la capacidad de actuar con eficacia si se producen eventos o situaciones imprevistas que siempre puede pasar”.

En cuanto al coste que ha tenido para el Ayuntamiento, Salaya ha informado de que han sido 14.000 euros, “en un programa que tiene 450 millones de espectadores, se emite en 56 países, y en nuestro país tiene picos de audiencia de más de 6 millones de espectadores”, y para hacernos una idea “el vídeo del Parque del Príncipe hace un par de años, y que muchas personas no habrán visto, costó 17.000 euros”.

El programa nos deja “una publicidad para la ciudad en un programa temático sobre la ciudad y sobre los productos de Extremadura, y mucho material audiovisual que han grabado y que podremos reciclar en futuras campañas de turismo”.

Sobre la elección de la Plaza Mayor, ha explicado que fue una elección de la productora, “en su voluntad de dar la máxima visibilidad a elementos reconocibles de la ciudad, pero seguro que al conocerse la noticia hubiéramos tenido este problema en cualquier otro sitio, grande o pequeño”.

Salaya ha hecho un llamamiento a la prudencia y al respeto a las recomendaciones de la fase 3, y de la inminente nueva normalidad, “hemos trabajado mucho por llegar hasta aquí, y ahora más que nunca es importante apelar a la responsabilidad individual de toda la sociedad para evitar dar pasos atrás después de todo lo que hemos luchado”.

El Jefe de la Policía Local, Benedicto Cacho, ha explicado que su actuación se centró “en asegurar que el evento se celebrara con todas las medidas de seguridad para las personalidades que venían al evento y por todo el material que trae la empresa, y hemos estado tres días sin parar, haciendo un esfuerzo de personal y los protocolos que debemos seguir. Quizá fue una falta de previsión como ha dicho el alcalde , pero es muy difícil prever lo que no se conoce, y desde la organización nos habían dicho que eventos parecidos que se habían celebrado en otras localidades, no había habido una aglomeración importante de personas, y por tanto no era previsible que se produjera. Cuando vimos la situación, lo que hicimos fue decidir que es lo que interesa, o suspender el evento con lo que generaría para la ciudad, o disolver a las personas, y debemos tener en cuenta que había muchos niños y mayores”.

” La decisión que se tomó creo que es la más acertada en ese momento”, ha señalado Cacho, “fue garantizar que todo el mundo tuviera al menos la mascarilla, y por las imágenes que tengo, prácticamente todo el mundo la tenía. Si hubiésemos previsto algo así, “se hubiera cortado la Plaza a los peatones pero en esta situación no podíamos haber hecho otra cosa que la que hicimos, lamentando las imágenes de ayer y asumiendo la parte de responsabilidad que a todos nos corresponde”, ha señalado el jefe de la Policía local de Cáceres.