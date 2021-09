Sánchez Polo, PP, afirma que no ha habido voluntad política del gobierno de Vara para asistir a las víctimas de terrorismo

Comparte en redes sociales













La secretaria segunda de la Mesa y diputada del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Inmaculada Sánchez Polo, ha afirmado que el gobierno de Vara se ha desentendido de las víctimas del terrorismo. Asimismo, ha dejado claro que “el problema no es la ley”, sino la nula voluntad política del gobierno de la Junta para cumplir con ella. “Comprobamos muy a nuestro pesar, que la autoridad competente escurre el bulto”, ha aseverado.

Sánchez Polo ha lamentado que el propio presidente de la Junta, en el acto de homenaje a las víctimas, haya echado “balones fuera” culpando a la Ley de Apoyo, Asistencia y Reconocimiento a las Víctimas de Terrorismo de Extremadura, cuando, en realidad, “son sus responsabilidades y competencias”. Así, la secretaria segunda ha aseverado que es “completamente indignante” que Vara no haya querido admitir la inacción de su gobierno en la materia.

La secretaria segunda ha preguntado si, a estas alturas, es culpa de la ley que la Junta ni siquiera haya confeccionado un formulario concreto para pedir la indemnizaciones que recoge la norma, y, además, ha se ha referido al artículo 22 de la misma que señala que la consejería competente en materia de interior prestará a las víctimas de actos terroristas la información y asistencia técnica precisa en cada caso, y que es la Administración de la comunidad autónoma la que establecería el procedimiento de ventanilla única.

Por todo ello, Sánchez Polo ha recalcado que no es la ley la que ha de ser mejorada, como ha dicho Vara, sino la forma en la que el máximo responsable del gobierno regional debe ejecutarla. Para el GPP, lo que sí se ha demostrado esta semana con semejantes declaraciones del presidente es que “al PSOE esta ley no le importa absolutamente nada”. Para el GPP, los socialistas han hecho “una piñata con el consenso” que permitió esta ley que “está claro que han metido en el cajón” porque no quieren molestar a Pedro Sánchez.

Por otra parte, Inmaculada Sánchez Polo ha anunciado que el Grupo Popular va a registrar una iniciativa en la Asamblea de Extremadura para exigir un desarrollo reglamentario inmediato y que se exigirán compromisos “no sólo económicos” sino normativos y afectivos. Por último, ha subrayado que los ‘populares’ no admitirán excusas como la falta de fondos, porque el aumento del gasto que han hecho los socialistas en altos cargos en el último presupuesto daría para dotar económicamente siete desarrollos reglamentarios.