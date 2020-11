Se hace viral la denuncia de una estudiante al ser rechazada por sus compañeras de piso tras su positivo en coronavirus

Se ha hecho viral en Twitter el tuit de Elena Cañizares y el mal rato que le han hecho pasar sus compañeras de piso tras comunicarles su positivo en coronavirus. Tras la mala actitud de las compañeras de Elena, ella decidió contar en dicha red social con pantallazos y audios incluidos, toda la historia, que en cuestión de minutos se ha vuelto viral y es el nuevo Trending Topic.

Según ha explicado Elena en su cuenta de Twitter, comunicó su positivo en coronavirus en el grupo de WhatsApp que tienen los compañeros del piso en el que vive, en Ciudad Real. Como marca el protocolo, al saberse el positivo toca guardar cuarentena en la residencia habitual y comunicarlo a las personas convivientes, lo que hizo Elena, pero sus compañeras de piso, lejos de tener compañerismo y respeto, comenzaron a echarle en cara que no se fuese del piso a casa de sus padres porque “tus padres tienen como deber cuidarte, nosotras no”, entre otras cosas que le llegaron a espetar.

Elena detalló a sus compañeras que, además de que el protocolo estipula que no hay que irse del lugar de residencia habitual, sus padres son personas de riesgo, por lo que no era adecuado irse allí. Una situación que no importó nada a ninguna y le siguieron pidiendo que se fuese del piso de una forma nada amistosa.

“Nosotras no tenemos porqué vivir esta situación”, “no pongas de excusa a tus padres” o “tenemos una vida y tú no estás pensando en eso”. Todas le acusan de querer “joderlas” y la tildan de “egoísta”. Elena, atónita por todo, decidió contar su historia y aportar pantallazos y audios en un hilo de Twitter que se ha vuelto tremendamente viral. Tras contar su encontronazo con sus compañeras de piso, multitud de personas le han mostrado su apoyo y difundido su historia en Twitter, algo que ha agradecido inmensamente y, además, ha pedido que no se insulte a sus compañeras.

Además de los tuiteros, marcas, programas de televisión e incluso personajes públicos se han hecho eco de la noticia en Twitter y han compartido sus respuestas y/o memes con Elena para mostrarle su apoyo.