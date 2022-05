Se inicia la Green Week, un adelanto de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras de las universidades del G-9

A partir del 3 de junio y durante todo ese mes, el consorcio de universidades del G-9 organiza numerosas actividades dedicadas a divulgar la investigación y la ciencia relacionadas con dos de las misiones del programa Horizonte Europa de Investigación e Innovación de la Unión Europea (UE): Adaptación al Cambio Climático, Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras. Para promover la participación de la comunidad investigadora en la divulgación y en el programa Horizonte Europa, el consorcio ha organizado diversos talleres formativos on-line durante el mes de mayo con la asistencia de más de 200 investigadores e investigadoras. Todo ello en el marco del proyecto G9Missions

Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, inspira el programa divulgativo de la Green Week o Semana verde con un claro protagonismo de la ciencia contra el cambio climático. Así, el 3 de junio en cada una de las universidades se leerá una lectura de un manifiesto mostrando el compromiso de las instituciones del G-9 a impulsar y apoyar la investigación relativa las misiones de adaptación al cambio climático, ciudades inteligentes y climáticamente neutras.

Además, ese mismo día varias universidades promueven desayunos científicos interactivos con alumnado de primaria y secundaria que tendrán la oportunidad de conocer los últimos avances en proyectos de investigación a la vez que dialogan con los investigadores e investigadoras protagonistas.

Exposiciones, talleres prácticos, charlas, salidas al campo, talleres, retos e incluso un buzón por el clima conforman el abanico de oferta divulgativa de la Green Week cuyo hilo conductor es la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático. Todo un adelanto de lo que será el evento principal, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras, prevista este año el 30 de septiembre en toda Europa.

Otro aspecto fundamental del proyecto G9Missions es apoyar a la comunidad investigadora ofreciendo asesoramiento y pautas para la divulgación. Así, se han desarrollado en mayo diferentes sesiones on-line con la participación de más de 200 investigadores e investigadoras dirigidas a dar a conocer y valorar: las misiones de la Unión Europea y cómo divulgarlas; ejemplos prácticos de ciencia abierta; la promoción del balance de género y la inclusividad en ciencia; el desarrollo de estrategias para comunicar la investigación a los medios de comunicación, así como, para involucrar a docentes y alumnado. Los vídeos de las sesiones formativas se encuentran disponibles en la página https://nocheinvestigag9.es/

G9Missions

Las instituciones que integran el grupo 9 de universidades (G-9) se unen por tercer año consecutivo en un consorcio para celebrar conjuntamente la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras 2022 y 2023, coordinadas por la Universidad de Cantabria.

Bajo el nombre de G9Missiones, Go for the Missions! los investigadores de estas universidades mostrarán el lado más humano de la ciencia con una programación variada enfocada especialmente, divulgar las cinco misiones de la Unión Europea y los proyectos de investigación relacionados.

Las cinco misiones de investigación e innovación de la Unión Europea se centran en: cáncer, adaptación al cambio climático, ciudades inteligentes y climáticamente neutra, salud del suelo y alimentos. Todas ellas contribuirán a los objetivos del Pacto Verde Europeo, como el Plan Europeo de lucha contra el cáncer y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El programa del consorcio formado por las universidades de Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas Baleares, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza, con la colaboración de la Universidad de La Rioja, está disponible en la página https://nocheinvestigag9.es/

Este proyecto está financiado por la Unión Europea dentro de Horizonte Europa: Programa Marco de Investigación e Innovación, bajo el acuerdo de subvención número 101061455.