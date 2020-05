Se modificará la ley de espectáculos Públicos y actividades recreativas para facilitar a autónomos y empresas el acceso a la financiación

El Consejo de Gobierno ha dado este miércoles un primer paso en la tramitación de un nuevo decreto ley por el que se modifica la Ley 7/2019 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Extremadura con la finalidad de que, concluido el Estado de Alarma y sus prórrogas, los establecimientos y locales referidos en el ámbito de aplicación de esta ley puedan desarrollar su actividad conforme a los criterios de seguridad y sanitarios definidos en el Plan para la Transición a la nueva normalidad aprobada por el Gobierno de España.

Con ello se pretende evitar que esta nueva situación entre en colisión con los requerimientos de la normativa regional, estableciéndose un plazo de 1 año más para su aplicación por parte de los establecimientos recreativos.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, quien ha avanzado que el nuevo decreto ley ha sido remitido, al igual que los anteriores, a los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura para que puedan hacer aportaciones, y será aprobado finalmente en Consejo de Gobierno el próximo viernes día 8 de mayo.

Gil Rosiña ha señalado que la modificación de la nueva Ley de Espectáculos Públicos había sido muy demandada por la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura.

De este modo, también se contribuye a flexibilizar requisitos que impidiesen, en esta situación sobrevenida por la crisis sanitaria, desarrollar actividades recreativas que fuesen más allá del propio marco legal establecido por el Gobierno de España.

Esta medida, ha dicho Gil Rosiña, afectará a más de 5.000 bares y alrededor de 850 restaurantes de toda Extremadura.

Además, la portavoz ha señalado que se está a la espera de que se apruebe una nueva orden ministerial en la que se deben concretar las medidas de seguridad e higiene para el sector de la hostelería.

Por otro lado, y también incluido en el decreto ley que prepara el Ejecutivo, se contempla una subvención dirigida a reforzar el sistema de garantías de Extremadura, por medio de la sociedad Extraval, y se establecen ayudas destinadas a facilitar el acceso a la financiación a los autónomos y a las empresas, según ha anunciado Gil Rosiña.

Concretamente, el decreto ley tiene como objetivo ofrecer facilidades de acceso a la financiación a las pymes y autónomos de Extremadura sin coste, mediante la subvención a Extraval para la creación de una nueva línea de 20 millones en préstamos con un aval del 100%.

Se estima, ha señalado la portavoz de la Junta de Extremadura, que estas medidas podrán llegar a 2.000 pymes y autónomos de Extremadura.

AYUDAS AL VIÑEDO

Por otra parte, en materia de Agricultura, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo en Extremadura (campaña 2020-2021), dentro del marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola 2019-2023.

Para estas ayudas se destinan 9 millones de euros con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), según ha señalado la portavoz de la Junta de Extremadura.

Las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedos serán de aplicación a los viñedos que se destinen a la producción de uva para vinificación. En concreto, están dirigidas a la reconversión varietal, la reimplantación de viñedos y la mejora de las técnicas de gestión de viñedos.

Estas ayudas, ha señalado Gil Rosiña, constituyen un estímulo al sector vitícola regional con actuaciones dirigidas a la modernización y mejora de las técnicas de las explotaciones y también, como todo lo relacionado el sector primario, para la fijación de la población al territorio.

BECAS COMPLEMENTARIAS

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de becas complementarias para estudios de enseñanzas universitarias, para el curso 2019/2020, por un importe de 1.460.000 euros que se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

Para la obtención de estas becas será necesario que la persona solicitante tenga concedida la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso académico 2019/2020, con el único componente de beca de matrícula o con los componentes de beca de matrícula y cuantía ligada a excelencia en el rendimiento académico.

Según ha señalado Gil Rosiña, la orden de convocatoria incluye dos modalidades: la de residencia, que tendrá una cuantía de 1.500 euros, y la que está vinculada a la renta familiar del alumno, dotada con 500 euros.

Las becas están destinadas a estudiantes de títulos oficiales de Grado matriculados en la Universidad de Extremadura o bien en cualquier otra universidad pública del territorio español siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la Universidad de Extremadura o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte en la Uex.

También a los estudiantes de másteres, en la Universidad de Extremadura y en régimen presencial, que habiliten o estén vinculados con una profesión regulada.

MATERIAL SANITARIO

Por otra parte, en el apartado de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, este departamento ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la tramitación, por el procedimiento de emergencia, de la contratación de material sanitario con motivo de la crisis del Covid-19, por importe global de 908.694,45 euros, según ha explicado Gil Rosiña.

Concretamente, se ha informado al Consejo de Gobierno de nueve procedimientos en los que se incluye la adquisición de tests rápidos para la detección del COVID-19, suministro de mascarillas quirúrgicas y mascarillas FFP2, batas impermeables desechables, tela impermeable para la confección de batas desechables, así como buzos y gafas de protección.

Además, se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con la Mancomunidad Integral de Municipios Valle del Alagón para la prestación de servicios de Atención Social Básica, con una aportación de 170.007,95 euros por parte de esta Consejería.

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Asimismo, la Consejería para la Transición Ecológica y la Sostenibilidad ha informado de la de la tramitación, por el procedimiento de emergencia, de las obras necesarias para garantizar la potabilidad del agua en la Mancomunidad de Los Molinos, por un importe de 2.162.968, 96 euros, de los que el 80 por ciento se financiarán con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La obra tiene un plazo de ejecución de seis meses, ha informado Gil Rosiña.