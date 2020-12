Se piden firmas para que un parque infantil cacereño lleve el nombre de la pediatra Magdalena González

” Hace año y medio le llegó la merecida jubilación pero no abandonó su vocación de pediatra. Desde su consulta privada siguió atendiendo a los niños cacereños hasta el viernes 30 de octubre, día en el que salió para no volver más. Ahí empezó su lucha contra el maldito virus, primero en casa, luego en el Hospital, planta UCRI, UCI… y el viernes día 4 de diciembre, después de una larga lucha, en la que sus compañeros sanitarios no pudieron hacer más por ella nos dejó, quedando todos nosotros huérfanos de Nena.”

Por todo lo argumentado, ” sus amigos, familiares, compañeros y pacientes, que la queríamos y respetábamos, queremos rendirle un pequeño homenaje y que Cáceres, su ciudad, a la que tanto quiso, le dedique un parque infantil a ella, que se entregó por completo al cuidado de generaciones de cacereños. Se lo merece por méritos propios y por el cariño que le tenían los cacereños y que estos días lo estamos comprobando en las redes sociales, en la prensa y escuchando a las gentes por las calles cómo se acercan a sus familiares y amigos para manifestarles su pesar. Al conocer el Colegio de Médicos y los Centros de Salud en los que trabajó esta iniciativa, apoyan esta petición.

La petición concluye al esperar y desear ” que la ciudad de Cáceres, por medio de su Ayuntamiento, rinda este pequeño y merecido homenaje a esta gran cacereña que tanto dio por la infancia de su ciudad.”

Aquellos ciudadanos que quieran colaborar con tal petición pueden consultar la siguiente dirección:

Petición · Alcalde de Cáceres: Dedicar parque infantil en Cáceres a la pediatra Magdalena González. · Change.org