Seguir a tu equipo a todas partes está al alcance de tu mano con una tarjeta de crédito

La pasión por el deporte es algo que mueve a todos los españoles, y los cartageneros no son una excepción. Hay pocas emociones más fuertes en la vida que poder vivir de primera mano los eventos deportivos más importantes del mundo. En particular, si se trata del fútbol, la popularidad de esta disciplina es solo una consecuencia de lo que un encuentro puede generar en los espectadores.

Está claro que para tener una experiencia completa no basta con seguir un partido por televisión. Acompañar a nuestros ídolos para darles aliento en directo es una situación que no puede compararse con ninguna otra a nivel deportivo. La adrenalina puede notarse en el ambiente y la posibilidad de saltar de alegría con un desconocido es algo inolvidable.

Ser un verdadero hincha tiene su coste

Sin embargo, asistir a un estadio todos los fines de semana puede ser un hábito realmente caro. Si se tiene en cuenta el valor de las entradas, sumado al transporte y a la comida y bebida durante el evento, la factura puede llegar a varios cientos de euros cada mes. Esto aumenta significativamente cuando se frecuentan también los partidos en los que el club es visitante, por el coste de los viajes y, en algunas circunstancias, del alojamiento.

También la indumentaria y los accesorios son una compra adicional de cada temporada que eleva aún más la cuenta. El equipamiento oficial completo de un club de fútbol no baja de los 300 euros. Si se suma la cuota y otros cargos habituales para los socios, seguir al equipo de los amores puede quedar muy fuera del alcance del bolsillo promedio.

Como la pasión por el fútbol es algo que se traspasa de generación en generación, estos costes deben multiplicarse también según se tengan hijos, sobrinos o nietos. Aunque se trate de un regalo para una ocasión especial, como un cumpleaños o la Navidad, un presente a tema deportivo puede ser un duro golpe para el bolsillo.

Financiar la pasión por el deporte con una tarjeta de crédito

En estos casos, una alternativa para acceder a fondos extra para financiar las compras es usar una tarjeta de crédito. Este instrumento, a diferencia de una tarjeta de débito tradicional, no descuenta el valor de la compra directamente de la cuenta bancaria, sino que este debe pagarse al momento del cierre del período correspondiente. En consecuencia, con una tarjeta de crédito se puede aplazar el peso de una compra grande sin mayores problemas.

Otra característica fundamental de las tarjetas de crédito es que brindan a los usuarios la posibilidad de dividir el importe total de una compra en una determinada cantidad de cuotas mensuales. A la hora de pagar el abono anual para entrar al estadio, contar con esta solución puede ayudarte a cubrir un coste que escapa a tus recursos económicos.

¿Cómo solicitar una tarjeta de crédito online?

En los últimos años han surgido muchas empresas financieras que operan completamente en línea. Esto, junto con la migración de la mayoría de los bancos tradicionales al ámbito online ha cambiado drásticamente el mercado de las tarjetas de crédito.

Pedir las tarjetas de crédito online es mucho más sencillo que hacerlo en una sucursal bancaria. Los requisitos son mucho menos exigentes y los tiempos de aprobación y entrega son mínimos. Usando un comparador de ofertas se pueden encontrar las promociones de tarjetas de crédito más convenientes para cada cliente, con las comisiones más bajas y la menor tasa de interés del mercado.

Para enviar una solicitud de tarjeta de crédito online es necesario completar un formulario con algunos pocos datos personales, que incluyen una prueba de ingresos. En base a la información proporcionada, las compañías asignan un valor de crédito total para la financiación de las compras, tanto en uno como en más pagos. El control de los gastos puede hacerse de forma rápida por medio de las apps y sitios de e-banking correspondientes.

Por eso, contar con fondos para hacer frente a todos los gastos necesarios para vivir la emoción de los deportes preferidos ya no es un problema. Es esencial, no obstante, mantener una buena gestión de los pagos con tarjeta para no tener problemas de demoras o incumplimientos.