Según Irene de Miguel, Unidas por Extremadura, el decreto del litio no viene a saldar la deuda con Extremadura

La portavoz de Unidas por Extremadura ha lamentado que el presidente de la Junta haya “despreciado” las más de 36.000 firmas que la plataforma Salvemos La Montaña ha recogido contra el decreto del lito

De Miguel ha pedido al presidente Vara que investigue bien quien está detrás de las empresas con las que trata la Administración “para que no le pase más lo que le ha ocurrido con el ex líder de Vox en Andalucía”

La líder de Unidas por Extremadura, además, ha instado al presidente de la Junta a que “deje de contarnos los cuentos de la lechera” en relación a este texto, “porque no va a venir a saldar una deuda con Extremadura”. “Los discursos vehementes y las frases soeces déjelas para otros que se las crean”, le ha dicho para añadir que si esta región ha sido despreciada ha sido porque “ustedes lo han consentido, que aquí han sido ustedes los que han gobernado”.

De Miguel ha querido darle un consejo al presidente de Vara, “y es que investigue quien está detrás de estas empresas para no encontrarse con personas imputadas con causas en otras comunidades por intentar estafar al erario público, como le ha ocurrido a usted con el ex líder de Vox en Andalucía”. “Que no le pille por sorpresa”, ha insistido.

