SGTEX lleva a juicio la ampliación forzosa de jornada laboral de los trabajadores de las ITV públicas

En primer lugar han transcurrido OCHO MESES desde el 11 de mayo en que se abrieron de nuevo todas las estaciones de ITV tras finalizar el periodo de alarma decretado por el Gobierno, y teniendo en cuenta que solo serán obligatorias las horas extraordinarias necesarias para prevenir o reparar siniestros, riesgos de pérdida de materias primas o de vidas humanas u otros daños extraordinarios y urgentes no parece que la Secretaría General haya apreciado hasta este momento que hubiera una excesiva urgencia en solucionar el problema de las LISTAS DE ESPERA para realizar la inspección de los vehículos.

Ya el día 13 de junio de 2018, dos años atrás, SGTEX volvió a denunciar la falta de cobertura de las plazas vacantes, así como de las ausencias por motivo de incapacidades, permisos, vacaciones, etc, especialmente de la categoría de Mecánico Inspector, pero así se ha seguido actuando durante el tiempo transcurrido hasta el día de hoy. Si únicamente se hubiesen cubierto los puestos que se han dejado sin cubrir hasta la fecha, se habría compensado el tiempo de cierre por estado de alarma, es decir, se habría podido solventar la situación actual con trabajo ordinario. Si además añadimos una falta de inversión continuada y unas instalaciones obsoletas que no pueden atender la demanda de inspecciones solicitadas nos hace pensar que ante lo que nos encontramos no es otra cosa que un PROBLEMA DE GESTIÓN ante el cual esta Secretaría General no expone soluciones serias de continuidad para este servicio público.

Tal y como establece el Estatuto de los Trabajadores, la prestación de trabajo en horas extraordinarias será voluntaria, y la propia Secretaría General ha sido la primera en no apreciar la necesidad de realizar horas extraordinarias con el carácter de fuerza mayor, ya que en reunión celebrada con fecha de 30 de octubre de 2020 entre responsables de la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda y representantes de las centrales sindicales se propuso ampliar las jornadas de trabajo y realización de horas extras voluntarias para reducir la lista de espera de inspecciones de vehículos acumuladas. Dicha propuesta fue rechazada mayoritariamente por los trabajadores, a los cuales ya se les ha obligado a realizar cambios de turnos y vacaciones. Ante la negativa inesperada, esta Secretaría General ha tomado la decisión de optar, para solucionar un problema que ellos mismos han ocasionado, por considerar la situación como de fuerza mayor, hasta el punto de pretender, que a la hora de confeccionar los grupos para hacer las horas extraordinarias, sobre todo los sábados, no se tengan en cuenta si los trabajadores se encuentran en situación de vacaciones anuales o de asuntos propios.

Por otro lado no deja de ser curioso que en el momento actual en que se plantea la obligación de realizar horas extraordinarias por causas de fuerza mayor, se pueda obtener en el día de hoy, una cita para realizar inspección periódica de un turismo en el mes de marzo en la mayoría de las ITV públicas de Extremadura, es decir con menos de dos meses de lista de espera, cuando tal y como publicaba el Diario Hoy el día 17 de julio de 2019, es decir menos de un año antes del confinamiento, las listas de espera eran de tres y cuatro meses en la mayoría de las estaciones. Sirva de ejemplo que en el momento en que se confecciona el siguiente Comunica se puede obtener cita en Badajoz a partir del 23 de marzo; Mérida a partir del 16 de marzo; Zafra a partir del 9 de marzo; Villanueva de la Serena a partir del 2 de marzo; Plasencia a partir del 25 de marzo…, todas salvo Cáceres y Navalmoral de la Mata, las únicas ITVs que no hay cita para dicho mes. Curioso también el hecho de que aún no esté habilitado el mes de abril para solicitar cita en ninguna ITV pública, (nos negamos a pensar que pueda ser una triquiñuela de la Jefatura de Servicio de ITV para que los titulares de vehículos que han de pasar la inspección en dicha fecha se vean obligados a solicitar cita en una ITV privada).