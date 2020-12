Si se supera el ratio de 250 casos por 100.000 en 14 días se anulará el Plan de Navidad y Extremadura pasaría de nuevo a la Fase 3

Comparte en redes sociales













El consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha explicado durante su comparecencia con los periodistas las propuestas, de las que ha informado al Consejo de Gobierno, que presentarán en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y que incluyen cambios en el inicial Plan de Navidad atendiendo a la situación de la evolución de la pandemia.

José María Vergeles, ha dicho que “estamos muy preocupados por la repercusión sobre el número de contagios producidos durante fin de semana del puente de la Constitución y el Black Friday “, incremento acelerado en el número de casos por este motivo, según ha dicho.

El responsable de Sanidad extremeño ha señalado que propondrá en el Consejo Interterritorial que se dote a las comunidades autónomas de una herramienta legal que posibilite endurecer la medidas del Plan Navidad sin necesidad de modificar el decreto del estado de alarma.

Independientemente de estas propuestas en Extremadura se adoptarían determinadas medidas que endurecerían el citado Plan Navidad e incluso lo derogarían atendiendo a la incidencia acumulada en 14 días según los datos del Ministerio de Sanidad en Extremadura.

Vergeles ha asegurado que, en caso de que esta incidencia llegue a los 200 casos por 100.000 habitantes se localizarán focos, actualmente se cifra en 155 casos, en las localidades se medirá la incidencia de los focos y se adoptarán medidas drásticas de cara a la perimetración de esas localidades”. Según el consejero, su departamento tiene “la vista puesta” en Talayuela, Logrosán, Fuente del Maestre, Almendralejo y “vemos con preocupación” a las dos grandes ciudades de Extremadura, Badajoz y Cáceres, sobre estas últimas ha dicho que contactará con sus alcaldes para establecer medidas de recomendación

Por otra parte, en caso de que la incidencia acumulada en 14 días llegue a los 250 casos por 100.000 habitantes la Junta de Extremadura tiene preparado ya un decreto del presidente para anular el Plan Navidad y volver al nivel de riesgo 3 en toda la Comunidad Autónoma con lo que decaerán medidas de flexibilización con toque de queda a las 12 de la noche, sin excepción de días, las reuniones serán como máximo de 6 personas y el régimen de visitas y vacaciones terapéuticas de los residentes en residencias de mayores se anulará.

“Lamento profundamente que tengamos que llegar a esta situación, pero es un gesto de responsabilidad porque no queremos un mes de enero con más fallecidos, hospitales llenos, y nuestra residencias de mayores afectadas, cuando precisamente será en estos lugares donde comenzará la vacunación contra el coronavirus y deben estar en perfecto estado para poder r vacunar al mayor número de personas posibles”, ha asegurado el vicepresidente segundo y consejero.

José María Vergeles ha recordado que estamos en un momento crucial de la pandemia y que las medidas que corresponda tomar a los políticos las tomarán, pero ha recordado que hay otras medidas que son responsabilidad de la sociedad “a la que apelo porque unas navidades buenas en 2020, pueden acabar con el año 2021 y no podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos ponga en riesgo la salud de toda una región y de un país”.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales ha recordado las seis reglas esenciales a cumplir para evitar la propagación de los contagios y evitar que sectores económicos que hay que incentivar y no generan problemas se vean en dificultades porque los ciudadanos no cumplen las mencionadas reglas: mascarilla, lavado de manos, minimización contactos, maximizar ventilación y me quedo en casa. “Estas navidades requieren responsabilidad y sobre todo, comprometernos a no generar daño desde el punto de vista de la salud pública a la sociedad, por tanto, estaremos muy vigilantes”.